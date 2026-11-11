Algérie: L'UE affirme respecter la souveraineté des deux pays et écarte toute ingérence

BRUXELLES — L'Union européenne (UE) a affirmé mardi respecter "pleinement" la souveraineté de l'Algérie et du Niger, soulignant que la décision algérienne de déployer des unités militaires sur le territoire nigérien relevait "exclusivement" des relations bilatérales entre les deux pays.

Répondant à une question sur les convocations de l'ambassadeur de l'UE en Algérie et de son chargé d'affaires au Niger, lors d'une conférence de presse tenue au siège de la Commission européenne à Bruxelles, le porte-parole de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, a indiqué que ces démarches relevaient des pratiques établies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Il a assuré que l'UE n'a aucune volonté d'ingérence dans les affaires des deux pays, précisant "n'avoir à aucun moment eu l'intention de demander à Alger ou à Niamey des clarifications sur leur engagement bilatéral".

Il a également réaffirmé l'attachement de l'UE au maintien de bonnes relations avec l'Algérie et le Niger, fondées sur un dialogue respectueux à tous les niveaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chargé d'affaires par intérim de la délégation de l'Union européenne (UE) au Niger a été convoqué par le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, pour "exiger des clarifications" à propos des déclarations "inacceptables et condescendantes" d'un porte-parole de l'UE pour les affaires étrangères, concernant les relations entre l'Algérie et le Niger.