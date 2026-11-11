Maroc: Dette extérieure des pays en développement - Le retour des créanciers privés renchérit le coût de l'emprunt

L'endettement extérieur des pays en développement atteint un niveau historique. Selon la Banque mondiale, il a progressé de 5,5 % pour atteindre le montant record de 9 400 milliards de dollars en 2025. « Il s'agit de la progression la plus rapide depuis 2021 et près de quatre fois supérieure à la moyenne enregistrée sur la période 2022-2024 », souligne l'institution dans son récent rapport sur la dette internationale 2026.

En dépit de l'amélioration de l'accès aux financements internationaux, « leur coût reste cependant élevé, et le lourd fardeau de la dette des pays les plus pauvres pourrait faire disparaître des investissements pourtant essentiels dans le capital humain », souligne-t-elle.

Des Etats exposés davantage exposés aux conditions financières du marché

Cette progression s'explique en partie par le retour en force des créanciers privés auprès desquels « les pays à revenu faible et intermédiaire empruntent davantage, paient plus et, dans bien des cas, consacrent moins de ressources au développement à long terme », selon Haishan Fu, statisticienne en chef du Groupe de la Banque mondiale et directrice du département des données sur le développement.

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Les données recueillies montrent ainsi que les émissions obligataires d'entités publiques ont progressé de près de 35 % pour atteindre leur plus haut niveau en cinq ans, soit 251 milliards de dollars, à la faveur de la réouverture des marchés à de nombreux pays en développement.

Elles révèlent par ailleurs que la dette extérieure des pays admissibles aux financements concessionnels de l'Association internationale de développement (IDA) a bondi de 8,1 % pour atteindre 1 300 milliards de dollars. D'après la Banque mondiale, en 2025, les pays admissibles aux prêts de l'IDA ont emprunté auprès de créanciers privés à un taux d'intérêt moyen de 8,2 %, soit le niveau le plus élevé depuis 1989. Ce taux a atteint 9,4 % sur les nouvelles obligations.

D'après l'institution, l'écart entre les taux payés par ces pays aux créanciers publics et à ceux du secteur privé s'est creusé, passé ainsi de 3,4 points de pourcentage en 2016 à 5,5 points de pourcentage en 2025.

Pour faire face à cette situation, plusieurs gouvernements ont émis de nouvelles obligations pour racheter des dettes arrivant à échéance. Cette opération leur permet de mieux répartir échéances de remboursement sans pour autant réduire véritablement le montant de leur dette.

La situation reste toutefois préoccupante dans la mesure où « les données recueillies au début de l'année 2026 montrent que la demande de financements obligataires internationaux reste forte dans les pays à revenu faible et intermédiaire », constate la Banque mondiale. Elle ajoute qu'à la mi-août, plus de 10 pays avaient déjà dépassé leur volume d'émissions de toute l'année 2025, tandis que plusieurs autres effectuaient leur retour sur les marchés internationaux.

Quoi qu'il en soit, les pressions liées au remboursement de la dette et au paiement des intérêts sont restées fortes dans un contexte de taux d'intérêt mondiaux élevés, selon le rapport.

Selon le rapport, les pays à revenu faible et intermédiaire ont versé 1 400 milliards de dollars au titre du remboursement du principal et des intérêts en 2025, soit une hausse de 1,9 % et une cinquième augmentation annuelle consécutive. Quant aux paiements aux détenteurs d'obligations, ils ont atteint 363 milliards de dollars, en partie en raison de rachats de dette et des remboursements anticipés financés par de nouvelles émissions obligataires.

Toujours selon le rapport, entre 2022 et 2025, les pays en développement ont versé 436 milliards de dollars de plus au titre du service de la dette qu'ils n'ont perçu en nouveaux financements.

D'après l'institution, la tendance s'est cependant inversée en 2025. L'analyse des données montre que les flux de dette à long terme sont passés de sorties nettes de 118 milliards de dollars en 2024 à des entrées nettes de 45 milliards de dollars.

Enfin, le rapport estime que les fluctuations de change ont également contribué à la hausse de l'endettement enregistrée. Explications : plus d'un quart de la hausse de 303 milliards de dollars de la dette publique et garantie par l'État « tient à l'affaiblissement du dollar américain, qui a accru la valeur en dollars de la dette libellée dans d'autres devises ».