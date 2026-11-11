Maroc: Pêche maritime - Ahmed El Mehdi Mezouari appelle à une nouvelle vision stratégique axée sur l'équité et la modernisation

Le ministre délégué chargé de la Pêche maritime, Ahmed El Mehdi Mezouari, a présidé, mardi à Casablanca, une réunion de travail avec l'Office national des pêches (ONP). L'occasion de tracer les contours d'une nouvelle génération de politiques sectorielles inspirée des Hautes Orientations Royales.

Placer la justice sociale et l'équité au coeur de la gestion des ressources halieutiques. C'est le message fort adressé par Ahmed El Mehdi Mezouari, ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargé de la Pêche maritime, lors d'une rencontre de communication tenue à Casablanca avec les cadres et responsables de l'Office national des pêches (ONP).

La réunion s'est déroulée en présence d'Amina Figuigui, directrice générale de l'ONP, ainsi que des directeurs centraux et régionaux de l'Office.

Vers une nouvelle génération de stratégies sectorielles

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Dans son allocution d'ouverture, le ministre a souligné que le principal défi actuel, en parfaite harmonie avec les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, consiste à concevoir une nouvelle génération de stratégies sectorielles. Celles-ci doivent impérativement répondre aux mutations économiques et sociales en cours tout en anticipant les aspirations de la phase à venir.

M. Mezouari a particulièrement insisté sur la nécessité de renouveler l'approche managériale du secteur de la pêche maritime. Il s'agit d'opérer une transition décisive : passer d'une vision axée principalement sur le volume de production à un nouveau paradigme érigeant l'équité dans l'accès aux ressources halieutiques et le partage juste des opportunités d'investissement en véritables piliers des orientations stratégiques du secteur.

Modernisation et renforcement de l'ONP

Le ministre a également mis en relief le rôle crucial de l'ONP et la nécessité d'accompagner son évolution pour renforcer ses capacités à moderniser les infrastructures de commercialisation des produits de la mer. Cette modernisation vise à cadrer avec les exigences de développement du secteur, à hisser son niveau de performance et à perfectionner ses mécanismes d'intervention, conformément à la nouvelle vision stratégique de la pêche maritime.

Bilan et perspectives de développement

À l'issue de cette rencontre de communication, M. Mezouari a présidé une réunion de travail consacrée aux missions et attributions de l'Office. Les discussions ont permis de passer en revue le bilan des réalisations de l'institution, ses projets phares et ses chantiers structurants, tout en évaluant ses programmes de travail. L'objectif était de débattre des perspectives d'amélioration de ses performances et d'optimisation de sa contribution face aux transformations que connaît le secteur.

Cette visite et ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la coordination et du dialogue avec les différents établissements sous la tutelle du ministère délégué. Ils témoignent de la volonté d'ancrer une vision renouvelée, articulée autour de l'efficacité institutionnelle, de l'équité d'accès aux richesses de la mer et de la consolidation de la gouvernance au service du développement durable de la pêche maritime marocaine.