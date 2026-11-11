Sud-Soudan: À 42 jours des élections, l'ONU redoute une nouvelle crise

À 42 jours des premières élections depuis l'indépendance du Soudan du Sud, prévues le 22 décembre, les conditions d'un scrutin crédible et inclusif restent incertaines.

Devant le Conseil de sécurité, mardi, la cheffe de la Mission des Nations Unies dans le pays (MINUSS), Kiki Gbeho, a alerté sur la fragilité du consensus politique, la multiplication des violences locales et l'aggravation de la crise humanitaire.

Le Soudan du Sud, qui a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, se trouve à un « moment charnière », a averti Kiki Gbeho. Si les préparatifs électoraux se sont accélérés, le consensus politique autour de la transition s'est considérablement fragilisé.

Les élections doivent être une étape importante de la transition, et non son aboutissement

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Plusieurs décisions récentes ont profondément modifié le paysage politique. Les amendements à la loi électorale ont été adoptés le 21 septembre, tandis que le gouvernement d'unité nationale de transition a été dissous le lendemain et remplacé par une administration intérimaire.

Les autorités affirment vouloir maintenir le scrutin du 22 décembre. Mais plusieurs obstacles demeurent : les dispositifs de sécurité, la logistique, les capacités de la Commission électorale nationale et la mise en oeuvre des dispositions encore en suspens de l'accord de paix de 2018 qui visait à mettre fin à la guerre civile déclenchée en 2013.

L'inclusivité du processus suscite également des inquiétudes. Certains groupes d'opposition sont restés à l'écart du dialogue interpartis. Le SPLM/A-IO, mouvement dirigé par l'ancien premier vice-président Riek Machar, maintient notamment que la libération de son chef, qui se trouve en résidence surveillée à Juba, est une condition préalable à sa participation aux discussions. Par ailleurs, les récentes évolutions politiques ne respectent pas le quota de 35 % de représentation des femmes prévu par l'accord de paix.

« Les élections doivent être une étape importante de la transition, et non son aboutissement », a insisté Kiki Gbeho. Elles ne peuvent remplacer le dialogue politique, les mesures de confiance et la poursuite de l'application de l'accord de paix.

Un constat partagé par Murithi Mutiga, de l'ONG International Crisis Group, qui estime que les conditions nécessaires à des élections crédibles ne sont pas réunies. Selon lui, un scrutin organisé dans la précipitation, sans consensus politique et alors que l'opposition conteste le processus, pourrait porter un coup fatal à l'accord de paix et ouvrir la voie à un retour des violences à grande échelle.

Les violences locales gagnent du terrain

Sur le plan sécuritaire, le tableau est tout aussi préoccupant. Si les affrontements à grande échelle entre les principaux signataires de l'accord ont généralement diminué, les violences localisées, les divisions politiques et les tensions communautaires se sont intensifiées.

Dans plusieurs régions, notamment dans les États du Haut-Nil, de Jonglei et de l'Unité, les affrontements sont alimentés par des rivalités locales, des divisions entre factions et la compétition pour les ressources.

À Jonglei, les confrontations entre forces locales proches du gouvernement et de l'opposition continuent de menacer les civils. Dans l'État de l'Unité, les divisions au sein du SPLM/A-IO ont également provoqué des affrontements autour de Leer et Rubkona.

Depuis le début de l'année, le nombre de personnes tuées, blessées ou déplacées a augmenté. Les violences communautaires représentent plus de 60 % des victimes civiles recensées. Les affrontements survenus le mois dernier à Rumbek et dans le Grand Tonj auraient fait plus de 140 morts.

Face à cette situation, la MINUSS a renforcé ses opérations de protection et son soutien aux organisations humanitaires. Elle a notamment doublé ses opérations de protection en appui aux activités humanitaires, permettant à l'aide vitale d'atteindre plus de 321.000 personnes vulnérables depuis le précédent rapport de sa cheffe.

Mais les opérations restent dangereuses. En août, trois Casques bleus ont été tués lors d'une mission dans une zone de conflit à Jonglei. Kiki Gbeho a également dénoncé l'augmentation de 38 % des restrictions à l'accès humanitaire au cours de l'année écoulée, ainsi que les entraves à la liberté de mouvement de la Mission.

Dix millions de personnes ont besoin d'aide

Cette instabilité intervient alors que la situation humanitaire continue de se dégrader. Environ 10 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire au Soudan du Sud. Quelque 7,5 millions sont en situation d'insécurité alimentaire, tandis que le nombre de personnes menacées par la famine augmente.

Depuis le début de la guerre au Soudan voisin, 1,4 million de personnes ont également franchi la frontière pour trouver refuge au Soudan du Sud.

Les perspectives sont assombries par les sécheresses prolongées et les inondations attendues sous l'effet du phénomène El Niño. Dans son intervention, Murithi Mutiga a rappelé que les inondations de 2025 avaient déplacé plus de 375.000 personnes, tandis que la sécheresse de 2026 avait affecté près de quatre millions d'habitants, détruisant cultures et cheptel.

Un appel à la médiation régionale

Kiki Gbeho a appelé les partenaires régionaux et internationaux, notamment l'Union africaine et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), à intensifier leurs efforts de médiation. Elle a salué le rôle de Jakaya Kikwete, Haut Représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique et la mer Rouge.

Devant le Conseil, M. Kikwete a exhorté l'ONU, l'Union africaine et les partenaires régionaux à maintenir leur mobilisation pour soutenir les élections. Il a toutefois prévenu qu'un échec du processus pourrait provoquer une nouvelle crise politique et sécuritaire.

Il a également souligné que le gouvernement ne disposait pas de ressources suffisantes pour financer le scrutin, appelant la communauté internationale à lui apporter un soutien financier.

« Toute l'aide pouvant être apportée est nécessaire pour garantir la tenue pacifique des élections et éviter une crise politique et sécuritaire encore plus grande », a-t-il déclaré.

De son côté, Murithi Mutiga a plaidé pour une action diplomatique internationale mieux coordonnée et appelé les autorités à permettre aux médiateurs régionaux de rencontrer Riek Machar, estimant que le déblocage de cette situation politique était indispensable pour enrayer l'escalade.

Pour Kiki Gbeho, la responsabilité de définir l'avenir du pays incombe avant tout aux dirigeants sud-soudanais. Un dialogue élargi et inclusif doit être engagé sans attendre pour établir une feuille de route crédible sur les dispositions encore non appliquées de l'accord de paix.

« Les combats doivent cesser », a-t-elle martelé, appelant toutes les parties à protéger les civils et à respecter le cessez-le-feu.

« Pour nous tous, la véritable mesure du succès est simple : savoir si les citoyens sud-soudanais seront plus en sécurité demain qu'ils ne le sont aujourd'hui », a conclu la cheffe de la MINUSS.

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