Sénégal: Les instances de gouvernance de l'audit physique et biométrique des agents territoriaux installées

Diamniadio — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a procédé, mardi après-midi, à Diamniadio (ouest), à l'installation officielle des instances de gouvernance de l'audit physique et biométrique des agents des collectivités territoriales.

"Concrètement, l'audit devra permettre d'identifier chaque agent, de vérifier sa situation administrative et professionnelle et de constituer une base de données fiable, sécurisée et interopérable avec les systèmes d'information des ressources humaines territorialisées", a-t-il dit lors de la cérémonie officielle.

A cette occasion, le ministre a souligné qu'elle "marque le lancement effectif d'un chantier majeur pour la modernisation de l'administration territoriale et le renforcement de la gouvernance des ressources humaines locales".

"Cet audit donnera ainsi à l'Etat et aux collectivités territoriales des outils objectifs d'aide à la décision, fondés sur une connaissance précise des effectifs et des situations existantes. La démarche devra être conduite dans le respect des droits et de la dignité des agents. Les listes feront l'objet d'une certification par les exécutifs locaux eux-mêmes", a précisé Moussa Balla Fofana.

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Il a dit que la fonction publique territoriale constitue "l'un des piliers essentiels de la décentralisation". "Elle repose sur l'engagement quotidien des milliers de femmes et d'hommes qui assurent au plus près des populations la continuité du service public et la mise en oeuvre des politiques locales."

"La reconnaissance de leurs contributions exige que nous leur garantissions un environnement professionnel mieux organisé, plus juste et davantage sécurisé", a-t-il dit, précisant toutefois que la capacité des instance de gouvernance "à planifier et à gérer efficacement ces ressources humaines demeure limitée par l'absence d'une base de données exhaustive, actualisée et certifiée des effectifs".

M. Fofana a rappelé que "le diagnostic réalisé en 2022 avait recensé 18 716 agents au sein des 601 collectivités territoriales". Il a ajouté que ce diagnostic "avait également mis en évidence qu'une part importante de ces agents occupaient des emplois dits particuliers dont le cadre statutaire reste à stabiliser".

"Cette option appelle une réponse structurée. En effet, sans données fiables, il est difficile de maîtriser la masse salariale, d'anticiper les besoins en personnel, de planifier les emplois et les compétences, mais aussi d'apporter des réponses appropriées aux situations administratives individuelles", a fait savoir Moussa Balla Fofana.

"La fiabilisation des effectifs constitue donc un préalable indispensable à toute politique ambitieuse de gestion des ressources humaines territoriales. C'est dans cette perspective que le gouvernement s'est engagé à réaliser cet audit, conformément au protocole d'accord signé le 10 juillet 2025 avec l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales", a-t-il souligné.

Il ajoute que "cet engagement traduit une volonté partagée de progresser vers une fonction publique territoriale mieux structurée, plus transparente et plus performante".