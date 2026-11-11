Sénégal: Les médailles olympiques en taekwondo, l'aboutissement de plusieurs années de travail, selon le coach national

Dakar — L'entraîneur national du Sénégal de taekwondo, Assane Dione, a salué, mardi à Dakar, le sacre olympique de Marie Sarr (-55 kg) et la médaille de bronze d'Aïda Touré (-63kg), estimant que ces "performances récompensent plusieurs années de travail et de préparation".

"Après tant d'années de travail, le résultat est là", a déclaré le technicien, en zone mixte après le sacre olympique de son athlète.

Le coach a mis en avant "la participation régulière des jeunes athlètes sénégalais à des compétitions internationales, aux Opens organisés en Allemagne et en Pologne, malgré des conditions particulièrement difficiles".

Assane Dione a également rappelé la participation du Sénégal aux compétitions de taekwondo des Jeux africains en Angola, où les athlètes nationaux avaient remporté trois médailles d'or.

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Selon lui, ces différentes échéances ont contribué à "préparer progressivement" les combattants sénégalais à atteindre le sommet de la discipline.

L'entraîneur national a dédié cette consécration à ses anciens maîtres et à ses parents, auxquels il a rendu hommage pour leur contribution à sa formation.

"J'ai été formé au camp Abdou Diassé de Dakar et j'ai commencé à pratiquer le taekwondo très jeune. Je n'ai pas pu être champion, mais heureusement, je suis aujourd'hui champion olympique en tant que coach", a-t-il confié.

Assane Dione a également insisté sur le rôle déterminant des anciens maîtres dans cette réussite, soulignant que les performances actuelles sont le fruit d'un "héritage sportif et d'un travail de transmission".

"C'est grâce à ces grands maîtres qui nous ont guidés que tout ceci est possible aujourd'hui", a-t-il dit.