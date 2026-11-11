Sénégal: Une réflexion sur les moyens de renforcer la gestion concertée des ressources en eau lancée à Matam

Ourossogui — Un atelier réunissant des acteurs institutionnels, des collectivités territoriales et des organisations de la société civile des quatre pays riverains du fleuve Sénégal, a démarré ce mardi, à Ourossogui, dans la région de Matam (nord), pour réfléchir aux moyens de renforcer la gestion concertée des ressources en eau et la résilience des communautés face aux effets des changements climatiques.

Organisée par l'Initiative Fleuve Sénégal (IFS) autour du thème :" L'eau, source de cohésion sociale dans le bassin du fleuve Sénégal " , cette rencontre annuelle, prévue jusqu'au jeudi, constitue un cadre d'échanges et de concertation entre les différents acteurs intervenant dans le bassin partagé par le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Guinée.

Selon le responsable des opérations de l'ONG ADOS, le docteur Seydou Badji, qui s'exprimait au nom de l'IFS, cette cinquième édition marque une étape importante dans la consolidation d'une dynamique collective engagée depuis cinq ans.

" Depuis 2021, nos rencontres annuelles nous permettent de mieux nous connaître, de discuter des enjeux autour du fleuve, de mutualiser nos forces, de nous renforcer mutuellement et d'harmoniser nos interventions ", a-t-il expliqué.

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L'Initiative Fleuve Sénégal regroupe six organisations à savoir ADOS, AVSF, Le Partenariat, le GRET, le GRDR et le GRS. Elle bénéficie notamment de l'accompagnement du PSO, de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), ainsi que de l'appui technique et financier de l'Agence de l'eau Adour-Garonne.

Pour le docteur Seydou Badji, cette rencontre doit permettre de dresser le bilan de cinq années de collaboration et de passer d'une dynamique de concertation à la mise en oeuvre d'actions concrètes sur le terrain.

Les participants vont notamment examiner plusieurs problématiques liées à la gestion du bassin, dont la pollution, la prolifération des plantes aquatiques envahissantes, notamment le typha australis, ainsi que la gestion des inondations provoquées par les crues du fleuve et le ruissellement des eaux pluviales.

L'objectif est d'élaborer un programme commun d'une durée d'environ trois ans, fondé sur l'identification des principaux défis, l'évaluation des interventions déjà réalisées et la définition de nouvelles priorités d'action.

"Depuis cinq ans, nous discutons et nous apprenons à nous connaître, mais il est maintenant temps d'aller sur le terrain et de travailler ensemble sur des projets ", a souligné M. Badji, insistant sur la nécessité d'impliquer les élus, les organisations non gouvernementales, les représentants des communautés et l'ensemble des partenaires.

Une feuille de route commune devrait être élaborée à l'issue des travaux afin de faciliter la mobilisation des partenaires, qu'ils soient présents ou non à la rencontre, et de préciser les modalités de mise en oeuvre du futur programme.

Venu présidé la rencontre, l'adjoint au gouverneur de Matam chargé du développement, Tafsir Baba Anne, a salué cette initiative qui contribue, selon lui, au renforcement de la coopération entre les pays partageant les ressources du fleuve Sénégal.

Il a rappelé que le fleuve constitue une ressource vitale pour les populations riveraines, notamment pour leurs activités agricoles et pastorales, tout en soulignant qu'une mauvaise gestion de cette ressource pourrait être source de tensions entre les communautés.

"Cette eau que nous partageons ne concerne pas seulement les Sénégalais, mais également les populations de la Mauritanie, du Mali et de la Guinée ", a-t-il fait valoir, appelant à une gestion intégrée de cette ressource au bénéfice de l'ensemble des communautés du bassin.

L'autorité administrative a également insisté sur la nécessité d'anticiper et de mieux préparer les populations aux risques d'inondations et de sécheresse dans un contexte de changements climatiques,

Tafsir Baba Anne estime que les acteurs doivent renforcer les mécanismes d'adaptation et de prévention quand bien même la région n'a pas connu cette année d'inondations d'une ampleur comparable à celles des dernières années, notamment en 2024,

Il a martelé que les initiatives de concertation entre les États, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers doit constituer un levier essentiel pour renforcer la résilience des communautés et préserver la paix sociale dans le bassin.

Au-delà des échanges techniques, les organisateurs ont également prévu des activités culturelles destinées à valoriser la diversité et la richesse du patrimoine des populations du bassin du fleuve Sénégal, à travers des prestations artistiques programmées en soirée.

Les travaux, qui prendront fin jeudi 12 novembre, devraient déboucher sur des recommandations communes destinées aux autorités des quatre pays, en vue de renforcer la coopération transfrontalière et de faire de l'eau un véritable facteur de développement économique, de cohésion sociale et de paix.