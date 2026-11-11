Sénégal: Une journée d'hommage à Dakar pour marquer les dix ans du rappel à Dieu du sculpteur Ousmane Sow

Dakar — Une journée d'hommage dédiée à l'artiste Ousmane Sow (1935-2016), figure emblématique de la sculpture sénégalaise voire africaine sera organisée le mardi 1er décembre 2026 pour marquer les dix ans de sa disparition, a annoncé, mardi, à l'APS la curatrice Anna Aminata Ciré Dia, présidente de l'Association culturelle sénégalaise (FaadiArt), initiatrice de l'évènement.

Cette célébration de l'artiste, de son oeuvre et de son influence sur les générations présentes et futures, prévue à la maison des arts de Yoff dont il porte, est placée sous le signe de la mémoire, de la reconnaissance et de la transmission culturelle. Elle vise à faire vivre son oeuvre tout en affirmant la vitalité de la création africaine, font savoir les organisateurs dans un communiqué transmis à l'APS.

"FaadiArt entend célébrer le parcours exceptionnel de cet artiste visionnaire et saluer son immense contribution au patrimoine culturel africain et faire vivre son héritage auprès de la nouvelle génération", rapporte le document.

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Les organisateurs estiment que cette initiative de FaadiArt se fera en collaboration avec la maison Ousmane Sow et l'Institut français du Sénégal où l'artiste a exposé pour la première fois la série "Nouba". L'Institut français a également eu à accueillir en avant-première les films réalisés sur le travail de l'artiste par la journaliste française Béatrice Soulé.

"FaadiArt crée un pont entre mémoire et création contemporaine, entre héritages et nouvelles expressions artistiques", souligne le texte, annonçant que l'association culturelle sénégalaise présente du 21 novembre au 19 décembre prochain une exposition de l'artiste ivoirien Jacobleu à la maison Ousmane Sow.

Le programme de cette journée d'hommage sera dévoilé lors d'une conférence de presse prévue le 26 novembre prochain à la maison Ousmane Sow, précise-t-on dans le texte.