Sénégal: Drame de Lompoul - La ministre de la Famille annonce une aide d'un million de francs CFA à chaque famille endeuillée

Louga, 10 Nov (APS) - La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a annoncé mardi une aide d'un million de francs CFA pour chaque famille endeuillée par le naufrage d'une pirogue de migrants au large de Lompoul, dans le département de Kébémer, qui a coûté la vie à 39 personnes.

"Nous sommes auprès des familles endeuillées à la suite de ce drame. C'est une tristesse qu'on ne peut véritablement pas décrire", a-t-elle ensuite déclaré à l'issue de sa visite auprès des familles des victimes.

La ministre a indiqué que cette tragédie a permis de mieux appréhender la complexité du phénomène de la migration irrégulière, "qui ne saurait être expliqué uniquement par le chômage et la pauvreté".

"Avec la visite auprès de plusieurs familles, nous nous sommes rendu compte que la question est globale et multidimensionnelle", a-t-elle dit, estimant nécessaire de renforcer les sanctions contre les passeurs et toutes les personnes impliquées dans l'organisation des voyages clandestins de migrants.

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Selon Marie Angélique Mame Selbé Diouf, les responsabilités doivent être situées et les sanctions appliquées à la hauteur des drames provoqués par ce type de trafic.

Elle a également insisté sur l'importance de la sensibilisation des jeunes, les invitant à croire aux possibilités de réussite et d'épanouissement au Sénégal.

"La réussite, ce n'est pas forcément à l'étranger. Ces pays ont été construits par leur jeunesse et le Sénégal doit être construit par sa jeunesse", a-t-elle déclaré.

Au-delà de la répression et de la sensibilisation, la ministre a plaidé pour des réponses structurelles permettant de s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière.

Elle a notamment dit avoir écouté les doléances exprimées par les maires rencontrés lors de sa tournée, portant entre autres sur le désenclavement de certains villages et les difficultés d'écoulement des productions agricoles, qui finissent parfois par pourrir faute de débouchés.

La réalisation de pistes de désenclavement apparaît ainsi, selon elle, comme une nécessité pour permettre aux jeunes de travailler dans leurs terroirs et d'y gagner dignement leur vie.

La ministre a assuré que ces préoccupations seront transmises aux autorités compétentes afin que des solutions concertées puissent être apportées.

Le versement de l'aide à chacune des familles endeuillées n'est pour l'heure pas effectif. Les services concernés sont en train de finaliser les modalités d'identification des personnes habilitées à en bénéficier.