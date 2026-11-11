Sénégal: Mbour - Le lycée de Nguéniène va porter le nom de feu Ousmane Tanor Dieng

Mbour — Le lycée de Nguéniène sera prochainement baptisé du nom de feu Ousmane Tanor Dieng (1947-2019), ancien secrétaire général du Parti socialiste et ancien président du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), a annoncé mardi le directeur de l'Enseignement moyen secondaire général, Dr Saliou Ndiaye.

"De concert avec l'Association des parents d'élèves, précisément son président, nous avons décidé de dénommer le lycée de Nguéniène lycée Ousmane Tanor Dieng. Le travail administratif est en cours", a-t-il déclaré, lors de la cérémonie de la levée des couleurs organisée dans cet établissement.

Dr Saliou Ndiaye a précisé que "la procédure de dénomination suit actuellement son cours administratif, avec l'élaboration d'un projet de décret par le ministère de l'Éducation nationale, qui sera ensuite transmis au président de la République pour décision".

"C'est un projet de décret que le ministre de l'Éducation va rédiger et transmettre au président de la République, qui prendra sa décision une fois les textes relatifs à cette démarche rédigés", a-t-il ajouté.

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Selon lui, cet hommage vise à perpétuer la mémoire d'un illustre fils de Nguéniène, dont le parcours politique et administratif a marqué l'histoire du Sénégal.

Né le 2 janvier 1947 à Nguéniène, Ousmane Tanor Dieng a suivi des études de droit et de relations internationales à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avant de poursuivre sa formation à l'École nationale d'administration et de magistrature (ENAM).

Entré au ministère des Affaires étrangères en 1976, il a notamment été conseiller diplomatique des présidents Léopold Sédar Senghor (1960-1980) et Abdou Diouf(1980-2000), avant d'occuper plusieurs responsabilités politiques et institutionnelles.

Premier secrétaire du Parti socialiste à partir de 1996, il a dirigé cette formation politique pendant plus de deux décennies. Il a également présidé le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) à partir de 2016.

Décédé le 15 juillet 2019 à Bordeaux, en France, Ousmane Tanor Dieng demeure une figure marquante de la vie politique sénégalaise et une personnalité emblématique de la commune de Nguéniène.