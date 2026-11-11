Afrique: JOJ Dakar2026 - Le CIO et le comité d'organisation en conférence de presse, jeudi

10 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Comité international olympique (CIO) et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 tiennent une conférence de presse conjointe de clôture, jeudi , à partir de 17h15 GMT, au Centre principal des médias (MPC), à Diamniadio.

Cette rencontre avec la presse sera l'occasion de dresser le bilan des JOJ de Dakar 2026, de revenir sur les principaux temps forts de cette édition et d'échanger sur le déroulement des Jeux, indique le Comité d'organisation des JOJ de Dakar dans un communiqué.

La conférence de presse réunira la présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry, le président du Comité d'organisation de Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, ainsi que le directeur exécutif des Jeux Olympiques du CIO, Christophe Dubi.

Le coordonnateur général du Comité d'organisation de Dakar 2026, Ibrahima Wade, et le président de la Commission de coordination du CIO pour Dakar 2026, Humphrey Kayange, prendront également part à cette rencontre, rapporte le document parvenu à l'APS.

Lire l'article original sur APS.

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