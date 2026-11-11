Afrique: L'équipe des USA remporte l'or au tir à l'arc des Jeux olympiques de la jeunesse

Diamniadio — L' équipe mixte du tir à l'arc des Etats Unis d'Amérique a été sacrée mardi championne des Jeux olympiques de la jeunesse ( JOJ) Dakar 2026 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, a constaté un reporter de l'APS.

La paire d'archers américain Whang Ye-Eun et Arun Aarya a battu (5-1) en finale les Français Aurane Lapouge et Lamouret Mael, s'emparant de la médaille d'or.

Les archers coréens Kim Sumin et Lee Jiho ont décroché la médaille d'argent.

L' épreuve mixte de tir à l'arc met fin à cinq jours de compétition à Diamniadio.

Lundi , l'archère turque, Yenihayat Dunya, s'est adjugée la médaille d'or de l'épreuve individuelle.

Ella avait battu (6-5) l'archère américaine Whang Ye-Eun, en finale, tandis que l'Espagnole Perez Cumbreraq Sandra a pris la troisième place, synonyme de médaille de bronze.

Dimanche, le Français Lamouret Mael avait remporté la médaille de l'épreuve individuelle masculine du tir à l'arc, alors que le Taïwanais Chen Pin-An et le Coréen Lee Jiho ont gagné respectivement la médaille d'argent et la médaille de bronze.