Maroc: Othmane Bahnini, ambassadeur du Royaume à Lisbonne - Le Royaume ambitionne de hisser le partenariat économique avec le Portugal à un niveau supérieur

Le Maroc ambitionne de hisser le partenariat économique avec le Portugal à un niveau supérieur, a affirmé l'ambassadeur du Royaume à Lisbonne, Othmane Bahnini.

Dans un entretien accordé dans le cadre de l'émission « Economia Sem Fronteiras » (Économie sans frontières), diffusée sur la chaîne « Now » et publié lundi par le quotidien « Correio da Manhã », le diplomate marocain a indiqué que l'accent a été mis, « sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour faire du Portugal l'un des partenaires les plus importants du Maroc et intégrer le groupe de ses principaux partenaires économiques », notant que les efforts nécessaires ont été déployés pour atteindre cet objectif.

Qualifiant les relations entre le Maroc et le Portugal d' »excellentes et historiques », M. Bahnini a souligné qu'elles reposent sur la confiance, le respect mutuel et la convergence de vues.

Il a rappelé, à cet égard, la célébration par les deux pays du 250e anniversaire de la signature du traité de paix, le 11 janvier 1774, ainsi que du 30e anniversaire du traité d'amitié et de bon voisinage, qui a contribué à structurer les relations bilatérales et à instaurer un mécanisme de réunions de haut niveau.

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Sur le plan économique, l'ambassadeur a relevé que le rapprochement entre les deux pays s'est renforcé sous l'effet de deux facteurs majeurs : la proximité géographique et l'expérience de la pandémie de Covid-19, qui a conduit à accorder une importance accrue aux partenaires de proximité.

« Durant la pandémie de Covid-19, une période particulièrement difficile pour les échanges commerciaux, des pays comme le Maroc, le Portugal et l'Espagne ont fait preuve d'un véritable esprit de voisinage, enregistrant une croissance significative de leurs échanges bilatéraux », a-t-il rappelé.

L'investissement constitue un autre volet de ce rapprochement, a poursuivi le diplomate, faisant état de la présence de nombreuses entreprises portugaises sur le marché marocain dans divers secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique, le bâtiment, l'agroalimentaire et le textile.

Le Maroc offre des conditions favorables à l'implantation de ces entreprises, grâce notamment à sa stabilité institutionnelle, sa proximité géographique, la qualité de ses relations bilatérales avec le Portugal, ses infrastructures modernes, son réseau routier, ses aéroports et ses ports, ainsi que la disponibilité d'une main-d'oeuvre qualifiée et compétitive, a-t-il souligné.

M. Bahnini a également mis en avant le positionnement géographique du Royaume et son maillage d'accords de libre-échange, qui permettent aux entreprises d'accéder à un marché de plus d'un milliard de consommateurs.

Il a insisté, dans ce contexte, sur l'importance de renforcer les investissements croisés et l'intégration économique, en tirant parti de la présence du Maroc en Afrique et de celle du Portugal dans les pays lusophones, afin d'élargir les opportunités offertes aux entreprises des deux pays sur leurs marchés respectifs.

Abordant la question migratoire, l'ambassadeur a estimé que le modèle actuel de coopération avec l'Union européenne est désormais dépassé, indiquant que le Maroc entend proposer à ses partenaires européens une nouvelle approche fondée sur la coopération, la stabilité régionale et le développement partagé.

Il a réaffirmé l'engagement du Royaume, aux côtés de ses partenaires européens, dans la lutte contre la migration irrégulière et les réseaux de traite des êtres humains, soulignant que le Maroc assume cette responsabilité « de manière souveraine, de bonne foi et avec un total engagement ».

S'agissant des perspectives de coopération dans les domaines de l'énergie et des infrastructures, M. Bahnini a mis en avant l'importance du projet d'interconnexion électrique entre le Maroc et le Portugal, estimant que la progression de la demande énergétique et les impératifs de sécurité d'approvisionnement renforcent la nécessité de sa réalisation.

Par ailleurs, la co-organisation de la Coupe du monde 2030 constitue un autre levier de consolidation du partenariat entre le Maroc, le Portugal et l'Espagne, a-t-il relevé, rappelant l'ambition du Royaume d'accueillir la finale de cette compétition.

Selon l'ambassadeur, cette ambition revêt une dimension symbolique et historique, dans la mesure où l'édition 2030 coïncidera avec le centenaire de la création de la Coupe du monde.

Il a également estimé que l'attribution à l'Afrique de l'organisation d'une deuxième finale mondiale répondrait à une logique d'équilibre, le continent n'ayant accueilli qu'une seule édition de la compétition, en 2010, malgré ses importantes ressources humaines et ses potentialités prometteuses.