Maroc: La Sierra Leone réitère sa position inébranlable de soutien à la souveraineté du Royaume sur son Sahara

10 Novembre 2026
Libération (Casablanca)

La République de Sierra Leone a réaffirmé, mardi à Rabat, sa position inébranlable de soutien à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint signé à l'occasion de la visite de travail qu'effectue le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Sierra Leone, Mohamed Rahman Swaray, dans le Royaume.

Le ministre sierra-léonais a également réitéré le soutien ferme de son pays au Plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc comme « la seule solution sérieuse, crédible et réaliste » à ce différend régional.

Le Chef de la diplomatie sierra-léonaise a rappelé aussi la portée forte de « l'ouverture, le 30 août 2021, du Consulat général de la République de Sierra Leone à Dakhla », en tant qu' »expression concrète de cette position de principe et symbole de solidarité inébranlable ».

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