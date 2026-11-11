Centrafrique: Réquisitoire dans le procès de l'ancien commandant de la Seleka devant la CPI

11 Novembre 2026
Radio France Internationale
Par Stéphanie Maupas

La Cour pénale internationale examine depuis le début de la semaine le dossier de Mahamat Saïd Abdel Kani. Fin septembre, cet ex-commandant de la Seleka a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, commis en 2013 à l'Office de répression du banditisme à Bangui. Le procureur a prononcé lundi son réquisitoire, suivi des avocats des victimes. Ce mercredi, la parole est à la défense.

Vingt ans de prison minimum, c'est la peine requise par le bureau du procureur contre l'ancien commandant de la Seleka en Centrafrique. Lors de l'audience, la substitut Holo Makwaïa a rappelé aux juges la responsabilité du condamné dans les passages à tabac et les tortures perpétrés à l'OCRB, l'Office de répression du banditisme à Bangui. Ancien dirigeant de l'OCRB, il a été reconnu coupable des chefs d'accusation d'emprisonnement, de torture, de persécution et d'actes inhumains pour lesquels il était poursuivi par la Cour pénale internationale (CPI).

« Nous soutenons - et vous avez conclu - que M. Saïd ne s'est pas contenté de superviser un centre de détention : il l'a dirigé. Les personnes qui y ont été arrêtées et détenues ont été ciblées sur la base de motifs discriminatoires multiples et qui se recoupent. Vous avez estimé que ces motifs étaient d'ordre politique, ethnique, religieux et fondés sur le genre. »

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Les représentants des victimes ont demandé une peine « lourde, mais juste » pour celui qui est le premier haut responsable de la Séléka jugé par la CPI.

Aux trois juges, Sarah Pellet, avocate des victimes, a rappelé le rôle de la justice... « Pour les victimes, la justice ne peut pas effacer le passé, mais elle peut reconnaître la vérité. Elle peut reconnaitre leur souffrance, elle peut réaffirmer la dignité de ceux qui ont survécu et honorer la mémoire de ceux qui ne sont plus là. Elle peut aussi contribuer à restaurer, même partiellement, la confiance des victimes dans la possibilité que justice soit faite ».

La décision est attendue dans les prochaines semaines.

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