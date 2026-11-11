Congo-Kinshasa: Aubin Minaku, ancien président de l'Assemblée nationale placé en résidence surveillée

En République démocratique du Congo, l'ancien président de l'Assemblée nationale Aubin Minaku n'est plus détenu dans un cachot secret. Après dix mois de détention sous la responsabilité du Conseil national de cyberdéfense, qui dépend de la présidence, puis de la justice militaire, Minaku a été transféré mardi soir à son domicile, dans la capitale. Il y est désormais placé en résidence surveillée, sous la garde de militaires. Une mesure qui intervient alors que le PPRD, dont il est le vice-président national, a été dissous par la justice, sur fond de rapprochement entre son autorité morale et la rébellion dans l'Est du pays.

avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Pour Aubin Minaku, le changement est aussi physique. L'ancien président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo est apparu avec des cheveux blancs, après dix mois passés dans différents lieux de détention non officiels.

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À Macampagne, dans l'ouest de Kinshasa, six militaires sont désormais chargés de surveiller sa résidence. Ses déplacements restent soumis à l'autorisation de l'auditorat général des Forces armées.

D'après des sources judiciaires, les enquêteurs du Conseil national de cyberdéfense l'avaient notamment interrogé sur ses contacts avec Joseph Kabila. Ses répertoires téléphoniques, ses messageries et ses relevés d'appels ont été examinés.

Les investigations portaient également sur ses liens éventuels avec d'anciens collaborateurs aujourd'hui engagés dans la rébellion dans l'est du pays.

La mesure ne concerne pas deux autres figures de l'ancien régime : Emmanuel Ramazani Shadary, ex-candidat à la présidentielle, et Dunia Kilanga qui restent en detention. Leurs proches affirment qu'aucune infraction n'a été établie à leur encontre.

Ce changement de régime de détention intervient alors que son maître, Joseph Kabila, a pris la tête de la rébellion du Front national de refondation.

Aucune explication officielle n'a été donnée sur les motifs de cette décision qui est commentée dans l'opinion comme un possible début de décrispation.