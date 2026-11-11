Kenya: À Nairobi, les avocats réclament des réponses sur l'enlèvement d'un confrère

Plus d'une centaine d'avocats ont manifesté mardi 10 novembre 2026 à Nairobi, au Kenya, contre l'enlèvement d'un des leurs. Maître Abshir Ahmedsadak Abdi a été kidnappé dimanche 1er novembre, dans le quartier de Kilimani, par des hommes armés. Il était conseil dans une affaire qui implique plusieurs agences de sécurité kényanes. Sa famille et le barreau les accusent donc d'être les auteures de l'enlèvement et demandent qu'Abshir Ahmedsadak Abid soit libéré.

En costumes ou en toges, les avocats de Nairobi se dirigent vers le siège de la police nationale. Charles Kanjama, président du barreau kényan, veut des réponses de la part des services de sécurité : « Les avocats défendent le peuple. Enlever un avocat est un double crime, en même temps vous enlevez un citoyen, mais aussi un protecteur du droit. C'est une tendance. Il y a quelques mois, c'est un rédacteur en chef de The Standard qui a été enlevé et jamais les responsables n'ont été inquiétés. »

La haute cour de Milimani a considéré mardi 10 novembre 2026 que les autorités devaient être questionnées sur ce dossier et a jugé recevable la plainte déposée par Zacharia Abshir, le frère de l'avocat disparu : « Le gouvernement continue de trainer des pieds pour apporter des réponses. Cela fait plus d'une semaine et l'on a toujours aucune nouvelle de mon frère. On est choqués par le désintérêt de l'État qui se contente d'hausser les épaules et nous fait endurer ces jours d'angoisse. »

L'enlèvement d'Abshir Ahmedsadak Abdi a été filmé par une caméra de vidéosurveillance. Pour Babu Owino, avocat et député de l'opposition, les images ne laissent aucun doute : « On y voit quatre officiers en uniforme et armés. C'est une pure sanction de la part de l'État. J'ai moi-même été enlevé en 2023, ce n'est qu'au bout de trois jours que l'on m'a présenté à un tribunal grâce à la pression de l'opinion publique. Si Me Abdi n'a pas été tué, notre pression fonctionnera. »

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D'après le barreau kényan, le dernier enlèvement d'un avocat remonte à plus de 10 ans.