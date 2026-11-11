Sénégal: Le projet STRIDES étend ses activités à Diourbel pour renforcer la surveillance épidémiologique

Diourbel — Le projet STRIDES, axé sur le renforcement des systèmes de détection des maladies infectieuses, a été officiellement lancé dans la région de Diourbel (centre), mardi, en vue de renforcer les capacités de surveillance, de détection et de riposte aux maladies à potentiel épidémique.

Diourbel devient ainsi la sixième région d'intervention de ce projet financé par le gouvernement des États-Unis et mis en oeuvre par l'organisation FHI 360.

Il couvre déjà les régions de Thiès, Kédougou, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor, a indiqué Sokhna Bao, responsable du projet STRIDES, lors d'un atelier de lancement dans la capitale du Baol.

D'une durée de cinq ans (2024 à 2029), il s'inscrit dans une approche "One Health", intégrant la santé humaine, animale et environnementale.

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Il prévoit notamment le renforcement des laboratoires, des dispositifs de surveillance et de la collecte des données pour faciliter la prise de décision des autorités sanitaires.

Le choix de Diourbel s'explique par sa position géographique stratégique et le contexte épidémiologique actuel marqué par la résurgence de la diphtérie, dont le foyer s'est notamment déplacé vers le district sanitaire de Touba, a précisé le docteur Bao.

Les interventions du projet STIDES dans la région de Diourbel sont prévues à partir de janvier 2027.

Selon le représentant de la Direction générale de la santé (DGS) à cette cérémonie de lancement, Pape Fall, a souligné la nécessité d'accompagner les acteurs régionaux dans l'élaboration d'une feuille de route pour une surveillance épidémiologique intégrée et une meilleure riposte aux maladies prioritaires, notamment les zoonoses.

Le représentant du conseil départemental de Diourbel, Ndiaga Diop, a réaffirmé la disponibilité de l'institution qu'il dirige à accompagner les autorités administratives et sanitaires dans la lutte contre la diphtérie et les autres maladies infectieuses.

Présidant la cérémonie d'ouverture de la rencontre, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Djibril Diop, a invité les services techniques et les acteurs communautaires à s'approprier cette initiative et à contribuer à l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle adaptée aux réalités de la région.

L'atelier de deux jours doit permettre d'évaluer les capacités régionales de surveillance, d'identifier les difficultés rencontrées par les acteurs et de définir les priorités d'intervention du projet.