Sénégal: Kédougou - 67 femmes outillées sur la protection sociale et sanitaire

Kédougou — Soixante-sept femmes de la région de Kédougou (est) ont bénéficié, mardi, d'une séance de sensibilisation dans le cadre du Programme "Renforcement de la Résilience dans les Zones frontalières (RéZo)" relatif à la protection sociale et sanitaire, a constaté l'APS.

"Il s'agit d'une activité conjointe pour sensibiliser les femmes des communes frontalières sur la protection sociale et sanitaire en vue de prévenir en cas de maladie chez les femmes en particulier et au sein de la communauté globalement", a expliqué le coordonnateur du programme Renforcement de la résilience dans les zones frontalières, Diadji Ndiaye.

Il intervenait lors de l'atelier de sensibilisation des bénéficiaires du programme "Renforcement de la résilience dans les zones frontalières" combiné à un autre programme de la GIZ. Des responsables d'organisations féminines et communautaires, ainsi que divers autres acteurs ont pris part à cette rencontre.

Diadji Ndiaye a expliqué que le Programme RéZo a pour objectif de répondre aux défis sociaux et économiques dans le but de favoriser la résilience des populations des zones frontalières de Guinée, du Mali et du Sénégal avec une attention particulière sur les femmes et les jeunes.

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"L'objectif est de permettre aux communautés de mieux faire face aux crises en améliorant leur accès aux services économiques de base, en renforçant la cohésion sociale et en soutenant une coopération transfrontalière plus forte et plus efficace pour mieux contribuer à une stabilité régionale durable", a-t-il poursuivi.

Les femmes de ces zones transfrontalières ont aussi bénéficié d'une séance de partage sur la stratégie de mobilisation de ressources internes pour la prise en charge de leurs besoins de protection sociale.