Sénégal: Contenu local - Des acteurs miniers ouest-africains plaident pour le renforcement des capacités des fournisseurs locaux

Dakar — Des représentants de sociétés minières, de fournisseurs, de banques et d'institutions publiques du Sénégal, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont plaidé, mardi, à Dakar, pour le renforcement des capacités des entreprises locales et l'amélioration de leur accès au financement et aux marchés miniers, à l'occasion des premières Rencontres de l'accélérateur du contenu local (ACL).

"La seule façon pour ces sociétés d'être performantes, c'est vraiment d'avoir des sociétés locales qui sont performantes. Donc, il faut les développer petit à petit", a déclaré Hawahou Guillaume, vice-présidente senior chargée de la chaîne d'approvisionnement chez Endeavour Mining.

Elle s'exprimait lors de cette rencontre organisée à Dakar, à l'initiative de la société Endeavour Mining, en partenariat avec la Fédération des Chambres des mines de la CEDEAO (EFEDCOM).

Cette rencontre, qui a réuni plus de 80 participants des trois pays, vise notamment à favoriser le partage d'expériences, à renforcer la coopération régionale et à identifier des solutions concrètes pour améliorer la compétitivité des fournisseurs locaux.

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"Nous sommes jeunes en expérience quand il s'agit des mines. Nous, fournisseurs, avons aujourd'hui besoin de grandir en compétences pour compléter les fournisseurs internationaux qui sont dans le secteur depuis des décennies", a ajouté Mme Guillaume.

Elle a toutefois insisté sur la nécessité de concilier le développement du contenu local avec la rentabilité des entreprises minières, afin de préserver les opportunités économiques offertes par le secteur.

"Le secteur minier est une mine d'opportunités, mais ces opportunités-là, il faut qu'on sache les protéger, parce que si on tue la poule aux oeufs d'or, il n'y aura plus d'opportunités", a-t-elle averti.

Pour sa part, Abdou Aziz Sy, directeur de Sabodala Gold Operations (SGO), filiale sénégalaise d'Endeavour Mining, a souligné l'importance d'une coopération sous-régionale pour élargir les débouchés des fournisseurs locaux.

"On a aussi élargi l'empreinte pour que ce ne soit pas cantonné dans nos pays respectifs. On va avoir un marché régional", a-t-il indiqué.

Évoquant les difficultés auxquelles sont confrontés les fournisseurs, il a insisté sur l'accès au financement et la nécessité d'adapter les offres bancaires aux besoins des entreprises locales.

"Les gens ont posé un problème de l'accès au financement. C'est pour ça qu'on a invité des banques qui sont là pour voir comment adapter aussi leur offre de financement aux différentes catégories de fournisseurs", a-t-il expliqué.

Dans cette perspective, huit banques partenaires de l'Accélérateur du contenu local ont signé une charte d'engagement visant à faciliter l'accès des fournisseurs à des solutions de financement adaptées à leurs activités.

M. Sy a également mis l'accent sur la nécessité de mieux informer les entrepreneurs sur les exigences des sociétés minières et de les accompagner pour leur permettre de répondre aux critères d'attribution des marchés.

"On veut aussi communiquer ces exigences et, s'il le faut, essayer de former ces entrepreneurs ou en tout cas ces fournisseurs pour qu'ils puissent remplir tous les critères, cocher toutes les cases", a-t-il fait savoir.

Il a, par ailleurs, invité les fournisseurs à aller au-delà de l'accès aux marchés miniers en développant des capacités de production locale.

Lancé en avril 2025, l'Accélérateur du contenu local a déjà accompagné 45 fournisseurs pilotes au Sénégal, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, à travers des formations portant notamment sur la gestion administrative, la performance financière et les normes environnementales et sociales.

Selon Endeavour Mining, dans ce cadre, plus de 4 000 milliards de francs CFA d'achats ont été effectués auprès de fournisseurs nationaux entre 2021 et 2025. Le groupe ambitionne d'augmenter de 80 % le nombre de fournisseurs locaux dans son portefeuille d'ici à 2030.