Sénégal: Lutte contre l'orpaillage clandestin - Destruction de 30 engins de dragues sur la Falémé

Kédougou — Au moins, 32 dragues utilisées dans l'exploitation clandestine de l'or, le long de la Falémé, ont été détruites mardi par des éléments du Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI), une unité d'élite de la Gendarmerie basée à Saéinssoutou, un village de la commune de Missira Sirimana, dans la région de Kédougou (Sud-est), a appris l'APS de source sécuritaire.

"L'opération s'est déroulée le long de la Falémé sur la rive gauche du Sénégal au niveau du village de Saéinssoutou dans la commune de Missira Sirimana", a notamment précisé la source.

La Gendarmerie nationale multiplie les opérations de contrôles sur les sites d'orpaillage clandestins dans le cadre de la sécurisation de la zone frontalière et de surveillance des activités minières autour de la Falémé et dans le département de Saraya.