Sénégal: Ligue 1 - Casa Sport et Essamay FC dans l'attente d'une première victoire en championnat

10 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Les deux clubs de la région de Ziguinchor (sud) évoluant dans l'élite du football sénégalais, Casa Sport et Essamay FC, n'ont toujours pas signé la moindre victoire en Ligue 1 sénégalaise, totalisant respectivement trois et deux points.

Après quatre matchs disputés, les vert du Casa Sport occupent la 12ème place, après avoir enregistré trois nuls et une défaite à domicile face à Wallydaan de Thiès.

En match d'ouverture face à HLM de Dakar, le Casa Sport avait concédé le nul, après avoir mené deux fois au score (2-2).

Le club fanion de Ziguinchor a ensuite concédé une défaite au stade Aline Sitoé Diatta devant les Thièssois de Wallydaan, avant de signer deux matchs nuls de suite devant Guédiawaye FC et Diambars lors des deux dernières journées.

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Essamay FC, l'autre club de la ville de Ziguinchor, est actuellement en position de relégable, occupant la 15ème place, après quatre journées.

Pour leur première en Ligue 1 sénégalaise de football, les joueurs du coach Guèye Fall avaient été défaits en ouverture par Diambars sur le score d'un but à zéro.

En déplacement lors de la deuxième journée, ils ont concédé le nul face à l'AS Pikine, et devant Dakar Sacré-Coeur à domicile, avant de perdre encore face à l'US Gorée, 1-0.

Après quatre rencontres, Essamay FC totalise deux points, devant la Linguère de Saint-Louis, qui n'a enregistré qu'une seule unité, tout en comptant cependant un match en moins.

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