Sénégal: JOJ - Lionceaux et Lioncelles de handball de plage qualifiés en quart de finale

Dakar — Les sélections masculine et féminine du Sénégal de handball de plage vont disputer mercredi les quarts de finale du tournoi de cette discipline des Jeux olympiques de la jeunesse( JOJ) Dakar 2026 au Saly Beach.

Les Lionceaux ont validé leur qualification en quart, en battant (2-0) Porto Rico. En quart de finale , la sélection masculine du Sénégal va affronter celle de la Thaïlande.

De leur côté , les Lioncelles ont obtenu leur qualification en dominant (2-0) le Kenya. Elles rencontrent la Croatie en quart de finale.