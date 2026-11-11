Sénégal: Entrepreneuriat féminin et économie verte - Vers la mise en oeuvre d'un programme d'incubation pour les entrepreneures vertes

10 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Mettre en place un programme d'incubation pour les entrepreneures vertes au Sénégal, c'est ce qu'ambitionne l'Agence de développement et d'encadrement des Petites et moyennes entreprises (Adepme), afin d'accompagner les femmes qui développent des activités dans les secteurs de l'économie verte à travers le pays.

Du 4 au 6 novembre 2026, des responsables de l'Adepme ont pris part, sur invitation d'UN Women Africa-ONU Femmes Afrique, à l'atelier de co-conception du programme d'incubation des entrepreneures vertes. Trois jours de travaux consacrés à la réflexion sur les conditions d'accompagnement et de financement des femmes qui développent des activités dans les secteurs de l'économie verte.

« Organisé dans le cadre du projet d'appui à une économie verte inclusive et à l'accessibilité des financements verts aux femmes au Sénégal, l'atelier a notamment permis de travailler sur le lien entre l'incubation et le financement. L'objectif est de mieux préparer les entrepreneures à accéder aux ressources financières nécessaires au développement de leurs activités, tout en tenant compte de la viabilité de leurs projets et de leur capacité de remboursement », rapporte une note de l'agence rendue publique mardi.

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Les échanges ont, selon la même source, porté sur la préparation de 30 femmes entrepreneures vertes à la constitution de dossiers de financement solides, la mise en cohérence des besoins issus de l'incubation avec les offres de financement disponibles, ainsi que la validation d'une feuille de route commune entre les partenaires.

Pour l'Adepme, cette étape de concertation pose les bases d'un accompagnement mieux coordonné, depuis la maturation des projets jusqu'à leur accès au financement. Elle ouvre également des perspectives pour renforcer la place des femmes dans le développement d'activités économiques porteuses de solutions pour la transition écologique au Sénégal.

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