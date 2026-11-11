Sénégal: SIBEX 2026 - Saint-Louis prépare le terrain pour l'IMPAC 6

Ouvert le 9 novembre au Centre de recherche et de documentation du Sénégal (CRDS), le Symposium international sur la biodiversité et les écosystèmes (SIBEX) réunit pendant trois jours chercheurs, institutions, gestionnaires d'aires protégées et communautés. Cette rencontre ambitionne de faire émerger des solutions concrètes pour la conservation de la biodiversité, tout en contribuant à la préparation de l'IMPAC 6, prévu à Dakar en mars 2027.

Face aux pressions croissantes sur les écosystèmes, le temps n'est plus seulement aux diagnostics, mais à l'action. C'est le message lancé à l'ouverture du SIBEX 2026 à Saint-Louis. Pendant trois jours, les participants échangent sur les défis liés au changement climatique, à la restauration des habitats naturels et à la gestion durable des ressources. Pour le Dr Adrien Coly, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger et président du symposium, l'urgence est de dépasser les nombreuses réflexions pour engager des initiatives concrètes. « Il y a trop de théorie, trop d'expériences pilotes.

Il faut aller protéger, il faut sauver les territoires parce que sauver la biodiversité, c'est sauver les territoires », a-t-il insisté. Un appel qui trouve un écho dans les préoccupations de la Direction des parcs nationaux. Son représentant, le lieutenant-colonel Pathé Baldé, chef de la division des zones humides et point focal de la Convention de Ramsar, a rappelé les nombreuses menaces qui pèsent sur la biodiversité.

Il a notamment souligné l'importance du symposium dans le contexte de la révision de la stratégie nationale de biodiversité pour la période 2026-2030. Au-delà des échanges scientifiques, la question du financement des initiatives de conservation occupe également une place importante.

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Sana Diop, directrice pays de l'ONG Tree Aid au Sénégal, a mis en avant une dynamique soutenue par l'ambassade des Pays-Bas et le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. L'objectif est de mobiliser le secteur privé, les chercheurs et les communautés locales autour de mécanismes de financement innovants.

L'IMPAC 6 en ligne de mire

Le SIBEX constitue aussi une étape préparatoire à l'IMPAC 6, le Congrès international sur les aires marines protégées, que le Sénégal accueillera du 22 au 27 mars 2027 à Dakar. Une première pour le continent africain. Pour le colonel Momar Sow, directeur de la Direction des aires marines communautaires protégées (DAMCP), le symposium représente une sorte de lancement de ce grand rendez-vous mondial. « C'est une sorte de lancement de l'IMPAC 6, parce que ce sont les mêmes catégories d'acteurs », a-t-il expliqué. Plus de 3 000 participants issus de plus de 50 pays sont attendus à Dakar.

Le Sénégal entend notamment valoriser les expériences africaines en matière de résilience des communautés côtières face aux changements climatiques. « Malgré les rigueurs des changements climatiques et la vulnérabilité de nos côtes, les communautés ont toujours trouvé des moyens de subsister. C'est cela que l'Afrique et le Sénégal vont apporter au monde durant l'IMPAC 6 », a-t-il souligné.

À travers les recommandations attendues du SIBEX, Saint-Louis entend ainsi apporter sa contribution à la réflexion internationale sur la préservation des écosystèmes. Une première étape avant le grand rendez-vous de Dakar, qui offrira au Sénégal et à l'Afrique une tribune pour faire valoir leurs expériences et renforcer les engagements en faveur de la biodiversité.