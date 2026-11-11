Sénégal: Insuffisance rénale au pays - Plus de 750 000 Sénégalais concernés, 4000 nouveaux cas graves chaque année

Au Sénégal, l'insuffisance rénale est un véritable défi de santé publique. La prévalence est estimée à 4,9 %, soit plus de 750 000 personnes touchées, un chiffre lui-même sous-estimé. Ces statistiques sont du directeur général des établissements de Santé, Dr. Fallou Niang, qui s'est exprimé ainsi, lors de sa prise de parole, à l'occasion de l'inauguration du tout premier centre d'hémodialyse dans le département de Tivaouane, le 4 Novembre dernier, à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.

Selon les estimations nationales, entre 2 000 et 4 000 personnes atteignent, chaque année, le stade avancé de la maladie rénale chronique, nécessitant un traitement de suppléance rénale : hémodialyse, dialyse péritonéale ou transplantation rénale. Venu représenté le ministère de la santé et l'hygiène publique, Dr. Niang a rappelé la vision de l'État, celle de la proximité et de gratuité de la prise en charge de la maladie.

Pour le ministère, l'ouverture de ce centre à Tivaouane, en partenariat avec la Fondation Amal du Maroc, Carrefour Médical et le ministère chargé de la solidarité constitue une étape historique. « Cette infrastructure permettra non seulement d'augmenter massivement notre capacité de prise en charge nationale, mais elle s'inscrit surtout dans la politique de décentralisation des soins spécialisés », a souligné recteur général des établissements de santé.

Il s'agit ainsi de rapprocher les soins des populations pour garantir l'équité territoriale et la dignité de chaque patient », a-t-il soutenu. Le représentant du ministre a rappelé que cette vision est consacrée par la constitution sénégalaise, notamment en son article 8 qui dispose que l'État et les collectivités territoriales garantissent des soins de santé de qualité, particulièrement pour les populations vivant en zone rurale. « La santé n'est pas un luxe, c'est un droit », a-t-il martelé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le directeur général a également salué l'engagement du directeur de l'hôpital et de son personnel. Il a annoncé que sur instruction des plus hautes autorités, une grille d'évaluation de la qualité, centrée sur le patient et la satisfaction des usagers, sera déployée dans tous les établissements de santé.

« La qualité des soins fait désormais partie des indicateurs de performance de nos établissements », a-t-il précisé. Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, entend poursuivre ses investissements pour atteindre les objectifs de la couverture sanitaire universelle, conformément à l'axe 2 de l'Agenda national de transformation Sénégal Vision 2050.

Celui-ci consacre, en effet, l'équité sociale et le capital humain. Cette vision passe par le renforcement des centres de dialyse pour asseoir une véritable souveraineté sanitaire et la promotion de la production locale d'intrants, à l'image de l'usine de carrefour médical à Diass, mais surtout, par le maintien de la gratuité de la dialyse, instaurée depuis 2012.

« Nous continuerons à oeuvrer avec nos partenaires techniques et financiers et la bénédiction de nos familles religieuses pour une amélioration continue de la santé de nos populations », a-t-il conclu. Le centre d'hémodialyse de l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh, à terme, aura une capacité de 54 patients », a indiqué le directeur général des Établissements de Santé.