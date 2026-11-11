Sénégal: Kébémer - 649 cas de TIAC recensés, la situation sanitaire se stabilise

La situation liée à l'épisode de toxi-infection alimentaire collective (TIAC) enregistré dans le district sanitaire de Kébémer, dans la région de Louga, connaît une évolution rassurante.

Aucun nouveau cas n'a été signalé au cours des dernières 24 heures. Le bilan reste toutefois de 649 personnes touchées depuis le début de l'épisode, le 2 novembre dernier. Les investigations se poursuivent pour déterminer l'origine de la contamination.

La situation sanitaire semble se stabiliser à Kébémer. Dans son point de situation publié ce mardi 10 novembre, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique indique qu'aucun nouveau cas de syndrome digestif aigu évocateur d'une toxi-infection alimentaire collective n'a été enregistré au cours des dernières 24 heures dans le district sanitaire.

Depuis le début de cet épisode, survenu le 2 novembre, 649 cas ont été recensés dans onze sites du district, selon les données de la surveillance épidémiologique arrêtées ce mardi à 10 h 30.

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Face à cette situation, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a présidé, lundi 9 novembre, une réunion du Comité national de gestion des épidémies (CNGE) consacrée à l'évolution de l'épisode. À l'issue des échanges, il a instruit les équipes sanitaires de renforcer les investigations et de mettre en place une équipe de recherche pluridisciplinaire. Celle-ci aura pour mission de documenter les faits, d'identifier les causes et de déterminer la source de la contamination, dans une démarche associant plusieurs secteurs.

Sur le plan médical, le ministère fait état d'une évolution favorable. L'état de santé des patients est stable et certains sont déjà guéris. Aucun malade n'est actuellement hospitalisé, l'ensemble des personnes concernées étant pris en charge en ambulatoire. Aucun cas grave ni décès n'a été enregistré à ce stade.

La piste de la salmonelle à l'étude

Les investigations microbiologiques se poursuivent pour élucider l'origine de cette TIAC. Les analyses effectuées à l'Institut Pasteur de Dakar ont permis d'isoler la bactérie Salmonella sp. chez les cinq premiers cas examinés. Le sérotypage et l'antibiogramme sont toutefois encore attendus pour affiner les résultats.

En revanche, les six échantillons de selles analysés au laboratoire de l'hôpital régional de Louga n'ont révélé la présence ni de salmonelle, ni de shigelle, ni de vibrio cholerae. Parallèlement, des prélèvements d'eau et d'aliments ont été transmis au Laboratoire national d'analyse et de contrôle (LANAC) ainsi qu'à la Brigade régionale d'hygiène pour analyse.

Les services sanitaires poursuivent également les inspections des lieux de préparation et de restauration collective, en collaboration avec le service d'hygiène. Une démarche de prévention a aussi été engagée auprès des vendeurs et commerçants. À l'occasion du marché hebdomadaire de lundi, le préfet et les services techniques ont ainsi participé à des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène.

Appel à la vigilance des populations

Malgré l'évolution favorable de la situation, le ministère de la Santé appelle les populations à maintenir leur vigilance et à respecter les règles d'hygiène alimentaire et hydrique. Il recommande notamment de se rendre sans tarder dans la structure de santé la plus proche en cas de diarrhées, de vomissements, de douleurs abdominales ou de fièvre.

En cas d'urgence médicale, le SAMU est joignable au 1515. Pour toute information complémentaire, le numéro vert gratuit du ministère, le 800 00 50 50, reste également disponible.

Les autorités sanitaires invitent enfin les populations à s'informer exclusivement à travers les canaux officiels afin d'éviter la propagation de fausses informations sur cet épisode.