Sénégal: Protection sociale - Les femmes des zones frontalières sensibilisées à Kédougou

Soixante-sept acteurs, majoritairement des femmes venues de dix communes frontalières de Kédougou, Saraya et Salémata, ont participé, mardi 10 novembre 2026, à un atelier de sensibilisation sur la protection sociale. Organisée dans le cadre du programme de Renforcement de la résilience dans les zones frontalières (RéZo), avec l'appui de la coopération allemande (GIZ) et du programme Invest for Jobs, la rencontre vise à faciliter l'accès des populations vulnérables à une meilleure couverture sociale.

Pour Diadji Ndiaye, coordonnateur du programme RéZo, l'objectif est de mieux informer les femmes et les jeunes des zones reculées sur les avantages de l'adhésion aux mutuelles de santé. Les participantes, choisies parmi les femmes leaders et responsables de groupements, sont également appelées à relayer les informations dans leurs communautés.

Au-delà de l'assurance maladie, les échanges ont porté sur les autres garanties proposées par la Mutuelle sociale nationale des artisans du Sénégal (MSNAS). Son coordonnateur, Gabriel Thione, a rappelé que la protection sociale couvre également les accidents du travail, les maladies professionnelles et la retraite.

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La mutuelle ambitionne ainsi d'étendre ces garanties aux acteurs de l'économie informelle, notamment les artisans, commerçants et transporteurs, à l'image des travailleurs salariés. Les participants ont été informés sur les modalités d'adhésion et les mécanismes de financement de leur couverture sociale.

Pour les organisateurs, le défi est de traduire cette sensibilisation en adhésions concrètes afin de renforcer durablement la résilience des populations frontalières.