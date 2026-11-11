Sénégal: Le ministre Bacary Sarr à l'écoute des prêcheurs de la presse sénégalaise

10 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Dr Bacary Sarr, a reçu en audience, ce mardi 10 novembre 2026, une délégation de l'Association des prêcheurs de la presse sénégalaise.

Cette rencontre, selon le communiqué publié à cet effet, a été l'occasion pour les représentants de l'association de faire part de leurs préoccupations et de soumettre plusieurs propositions visant à renforcer leur présence et leur contribution dans le paysage médiatique national.

Au cours des échanges, les prêcheurs ont notamment plaidé pour une meilleure ouverture de l'espace médiatique à leurs interventions et une reconnaissance institutionnelle de leur rôle. Ils ont également exprimé le besoin de bénéficier de formations en éthique et en déontologie, afin de renforcer leurs capacités et d'adapter leurs pratiques aux exigences du métier.

Par ailleurs, la délégation a proposé la mise en place d'un cadre permanent de concertation avec les autorités. Une initiative qui permettrait, selon elle, de mieux structurer les échanges et de consolider leur contribution à l'éducation aux valeurs universelles ainsi qu'à la sensibilisation des populations.

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De son côté, le ministre Bacary Sarr a prêté une oreille attentive aux différentes préoccupations exprimées. Il a salué le rôle des prêcheurs et leur engagement dans la promotion des valeurs au sein de la société. Il les a également assurés de toute son attention pour un examen approfondi des attentes formulées.

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