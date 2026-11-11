Afrique: JOJ Dakar 2026 - Lionceaux et Lioncelles de handball de plage en quarts de finale

Les sélections masculine et féminine du Sénégal de handball de plage ont toutes deux décroché leur qualification pour les quarts de finale des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Les Lionceaux et les Lioncelles ont validé leur billet, ce mardi, à l'issue de leurs dernières rencontres de la phase de groupes disputées à Saly.

Le Sénégal sera au rendez-vous des quarts de finale du tournoi de handball de plage des JOJ Dakar 2026. Les deux équipes nationales ont assuré leur présence au prochain tour grâce à des victoires convaincantes face à Porto Rico chez les garçons et au Kenya chez les filles.

Les Lionceaux ont ouvert la voie en dominant Porto Rico sur le score de 2 sets à 0. Les jeunes Sénégalais ont rapidement pris les devants en remportant la première période (24-12), avant de confirmer leur supériorité dans la deuxième (26-16). Ce succès leur permet de terminer la phase de groupes avec deux victoires, après leur entrée en matière réussie face à la Hongrie (2-1), suivie d'une défaite contre le Brésil (1-2).

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De leur côté, les Lioncelles ont également répondu présentes. Opposées au Kenya pour leur troisième sortie, les Sénégalaises se sont imposées en deux manches (2-0), avec des scores de 23-10 et 24-13. Elles terminent ainsi la phase préliminaire sur une deuxième victoire, après leur succès inaugural contre la France (2-1), malgré un revers face à l'Uruguay (1-2).