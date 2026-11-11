Ile Maurice: La route désormais complètement fermée, des policiers pour contrôler l'accès

10 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

La grogne des automobilistes après la fermeture d'une portion de la rue monseigneur Leen, à Port-Louis, a poussé le ministère des Infrastructures nationales à revoir l'organisation de la circulation dans cette zone. Après plusieurs plaintes concernant les embouteillages et les difficultés rencontrées par les usagers, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a annoncé, dans la matinée de mardi 10 novembre, avoir sollicité une intervention de la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU) afin d'examiner les solutions possibles pour alléger les désagréments.

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, le ministre indique que les travaux d'infrastructure, entrepris par la Road Development Authority (RDA), ont débuté le 6 novembre et devraient se poursuivre jusqu'au 21 décembre, conformément au contrat conclu avec Transinvest Ltd. Il a précisé avoir demandé à la TMRSU d'effectuer une visite sur le terrain aujourd'hui, après le long week-end, afin d'examiner les différentes possibilités pour soulager les habitants et le public en général.

Osman Mahomed indique également avoir échangé avec son collègue, le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, afin que la RDA étudie, dans le cadre des dispositions contractuelles, les possibilités permettant à l'entrepreneur d'accélérer les travaux et de les achever dans les meilleurs délais.

Parallèlement, les modalités d'accès à cette zone ont été durcies. Selon Iqbal Oozageer, attaché de presse au ministère des Transports terrestres, la décision de fermer complètement la rue monseigneur Leen, du bureau de poste de Bel-Village jusqu'à la rue Labourdonnais, a été prise après que certains automobilistes n'ont pas respecté les restrictions initialement imposées.

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«Nous avons dû fermer complètement la rue monseigneur Leen (Marie-Reine-de-la-Paix), depuis le bureau de poste de Bel-Village jusqu'à la rue Labourdonnais car certains automobilistes ne respectaient pas l'ordre imposé, l'accès réservé aux local residents seulement, et cela créait un cafouillage. Nous avons donc fermé la rue complètement et il y aura des policiers qui contrôleront l'accès», explique-t-il.

Pour rappel, le chantier concerne la réparation de la route et la construction d'un mur de soutènement, à la suite d'un glissement de terrain. Le tronçon compris entre les rues Félix Poulin et D'Alembert est concerné par la fermeture, annoncée jusqu'au 21 décembre. Les automobilistes sont invités à emprunter les itinéraires alternatifs prévus dans le plan de déviation routière pour rejoindre Port-Louis.

Cette fermeture avait provoqué d'importants ralentissements, avec des temps de parcours pouvant atteindre 45 minutes en heure de pointe, alors qu'un trajet qui prenait habituellement une à deux minutes pouvait désormais s'étendre considérablement.

Si les autorités assurent vouloir trouver des solutions pour limiter les perturbations, les automobilistes devront encore composer avec les déviations pendant la durée du chantier. Reste à voir si les mesures annoncées et l'éventuelle accélération des travaux permettront de fluidifier la circulation dans ce secteur particulièrement fréquenté de la capitale.

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