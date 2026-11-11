Ile Maurice: Une micro-certification pour renforcer la sécurité des patients

La communication au coeur de la qualité des soins. C'est dans cette optique que Premium Care Clinic, en collaboration avec Polytechnics Mauritius Ltd, a lancé, le 26 octobre, une micro-certification intitulée Use of Communication Tools in Nursing. La formation, dispensée à la clinique de Phoenix, vise à renforcer les compétences en communication du personnel infirmier, médical et administratif afin de favoriser une prise en charge plus sûre et plus efficace des patients.

Ce programme de 30 heures réunit une quinzaine de participants. Il s'inscrit dans une démarche de développement professionnel continu, à travers une formation ciblée sur les besoins du secteur de la santé.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, Kaviraj Sharma Sukon, a insisté sur l'importance d'une communication efficace dans la prévention des risques liés aux soins. Il a rappelé que, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, environ un patient sur dix subit un préjudice lors de la prestation de soins, dont plus de la moitié pourrait être évitée.

Pour le ministre, ces chiffres soulignent la nécessité de disposer d'un personnel de santé non seulement techniquement compétent, mais également capable de communiquer clairement, de s'adapter aux besoins des patients et de travailler efficacement en équipe.

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Au-delà du secteur médical, Kaviraj Sharma Sukon a également mis en avant le rôle des micro-certifications dans la réduction du décalage entre les compétences disponibles sur le marché du travail et celles recherchées par les employeurs. Il a évoqué la problématique du mismatch between demand and supply of labour, soulignant l'intérêt de formations courtes et spécialisées pour mieux répondre aux exigences du monde professionnel.

Le ministre a rappelé que Maurice avait intégré les micro-certifications dans son cadre légal à travers des amendements apportés à la Higher Education Act en 2025. Cette approche s'inscrit dans les objectifs de la National Strategy for Higher Education, Science and Research 2025-2035, qui encourage l'apprentissage tout au long de la vie, l'innovation et l'adaptation des compétences aux besoins de l'économie.

La collaboration entre Polytechnics Mauritius Ltd et Premium Care Clinic remonte à mars 2026, dans le cadre du projet pilote national consacré aux micro-certifications. Elle a été officialisée par un accord signé en mai de la même année. Le président de Polytechnics Mauritius Ltd, Tomal Kumar Chadeea, a souligné l'importance de rapprocher les établissements d'enseignement supérieur des entreprises afin de proposer des formations adaptées aux évolutions du marché du travail.

De son côté, le Chief Operating Officer de Premium Care Clinic, Donald Ha Yeung, a réaffirmé l'engagement de l'établissement en faveur du développement des compétences de ses équipes. «Il est crucial de continuer à actualiser les compétences et les connaissances des professionnels de santé afin de garantir la sécurité des patients et une communication claire», a-t-il déclaré.