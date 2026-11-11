Ile Maurice: Les textes de Michel Ducasse prennent place à Telfair

L'oeuvre de Michel Ducasse ne se limite plus aux livres. À Telfair, plusieurs extraits de ses textes sont désormais reproduits sur des panneaux installés le long de La Promenade. Dévoilé le 28 octobre à l'occasion de la Journée internationale de la langue et de la culture créoles, ce parcours poétique est né de la démarche de ses proches qui souhaitent maintenir son travail d'écriture accessible au public.

Depuis l'accident vasculaire cérébral (AVC) dont il a été victime en juillet 2025, le poète ne peut plus s'exprimer comme auparavant. Sa compagne, Delphine Ahnee, et leur amie, Nelly Yiptong, ont alors imaginé de faire circuler ses mots dans l'espace public. Le projet, baptisé «Promenade poétique au fil des mots de Michel Ducasse», a été proposé à la Moka Smart City. Il a pris forme avec le soutien d'Eclosia et de la société gestionnaire du site, sous l'impulsion de Bann Kam Michel Ducasse, un groupe d'amis réunis autour de l'auteur.

Cette initiative précède la célébration de ses 50 ans d'écriture, prévue en 2027. Pour Delphine Ahnee, également membre du groupe, elle permet de rappeler l'attachement du poète à son pays et à sa diversité. «Michel est un auteur farouchement mauricien. À Goodlands, où il a grandi, il a découvert le vivre-ensemble, loin des préjugés de 'l'arc-en-ciel d'un pluriel désaccordé', pour reprendre ses propres mots.» Les membres du groupe espèrent que les textes exposés trouveront un écho auprès du public.

Pour Mathieu Pigeot, Art and Culture Manager de Moka City, cette exposition offre également l'occasion de faire connaître le travail de l'auteur au grand public. Il souligne la contribution de ses textes au patrimoine littéraire mauricien, notamment par leur ancrage dans le mauricianisme.

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Les textes présentés à Telfair donnent un aperçu d'un parcours consacré à la poésie, mais aussi à la linguistique et à la traduction. Découvrant la poésie à l'âge de 15 ans, Michel Ducasse a poursuivi des études de linguistique et de phonétique à Nancy. Il a depuis publié huit ouvrages, dont six recueils de poésie et deux livres de traduction en Kreol Morisien de grandes oeuvres de la littérature mondiale.

Son dernier ouvrage, Dan Balizaz Barlizour, paru en mars 2025, publication bilingue français-Kreol Morisien, est une première mondiale en langues créoles du Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Son travail dépasse également le cadre littéraire. Comme parolier, il a collaboré avec plusieurs artistes, dont Tony Farla, Zonatan, Steve Laridain, Eric Triton, Abaim et Patyatann, ainsi qu'avec Maya Kamaty, Arno Bazin de Tapok, Gilbert Pounia, chanteur emblématique du groupe réunionnais Ziskakan.

À travers Vilaz Metis, sa maison d'édition et de projets culturels, il a également initié plusieurs projets à Maurice, à Rodrigues et à La Réunion. Le Koktèl Fonnkèr, organisé en 2022, figure parmi ces initiatives, en permettant à SlamUp Poésie de fouler la scène du Caudan Arts Centre pour la première fois.