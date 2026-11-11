Ile Maurice: Terry Antoinette - «Les marchés africains sont souvent considérés, parfois à tort, comme plus risqués»

interview

De retour de Londres, où s'est tenue l'«Africa Financial Services Investment Conference» (AFSIC) les 13 et 14 octobre, Terry Antoinette, «Head of Africa and Middle East» chez DTOS, analyse les enjeux du financement des projets africains et la place de Maurice dans les flux d'investissements vers le continent. En marge de cette conférence, DTOS a également organisé le «Mauritius Investment Summit».

Quels secteurs devraient concentrer les investissements en Afrique au cours des trois à cinq prochaines années et quels risques pourraient freiner les flux de capitaux vers le continent ?

Parmi les secteurs à fort potentiel en Afrique, l'énergie et les infrastructures durables devraient continuer à attirer les investissements. De nombreux pays africains ont déjà amorcé leur transition énergétique et les besoins restent importants, notamment en capacités solaires et éoliennes, mais aussi en infrastructures logistiques et de stockage de données.

L'agro-industrie constitue un autre secteur appelé à se développer dans les prochaines années. La sécurité alimentaire demeure un enjeu majeur sur le continent et les gouvernements en ont pris la mesure. Les investissements visant à moderniser les chaînes de valeur locales présentent ainsi des perspectives intéressantes.

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La fintech figure également parmi les secteurs porteurs. La numérisation des services financiers, grâce aux solutions de paiement numérique, continue de favoriser l'inclusion financière sur le continent.

Du côté des risques, trois facteurs pourraient freiner les flux de capitaux. Le premier concerne la volatilité monétaire et l'endettement public. La dépréciation de certaines devises locales et le niveau d'endettement de plusieurs États réduisent les rendements en dollars et renchérissent le coût du capital.

Le deuxième facteur tient à l'instabilité réglementaire et politique. Des changements soudains dans les régimes fiscaux, les codes miniers ou les règles encadrant le rapatriement des capitaux peuvent fragiliser la confiance des investisseurs à long terme.

Enfin, la conjoncture internationale reste source d'incertitudes. Des taux d'intérêt élevés et la recherche de placements plus sûrs orientent une partie des capitaux internationaux vers des marchés considérés comme moins risqués.

Quels obstacles empêchent encore les projets africains d'accéder aux financements internationaux et comment DTOS intervient-il dans leur structuration pour répondre aux exigences des investisseurs ?

De nombreux projets africains se heurtent encore à un manque de bankability, c'est-à-dire à des difficultés à répondre aux critères de financement des investisseurs. Des projets prometteurs échouent non pas par manque d'idées, d'ambition ou de débouchés, mais parce que leur structuration juridique, leur gouvernance ou leur tenue comptable ne répondent pas aux standards internationaux.

La perception du risque constitue un autre obstacle. Les marchés africains sont souvent considérés, parfois à tort, comme plus risqués, notamment en raison de l'asymétrie d'information et du manque de transparence financière. Pour répondre à ces difficultés, DTOS propose un appui aux investisseurs souhaitant développer leurs projets en Afrique. Celui-ci couvre différentes étapes, de la conception du projet à sa structuration juridique et fiscale, en passant par les questions de conformité et la gestion des investissements. L'objectif est d'offrir un accompagnement à 360 degrés, dans le respect des meilleures pratiques internationales.

Par ailleurs, avec une présence à Maurice, à Dubaï, au Rwanda et au Kenya, DTOS s'appuie sur ses équipes locales pour conseiller ses clients et leur proposer des stratégies adaptées, notamment face aux évolutions des différents régimes fiscaux africains.

Quelle place Maurice occupe-t-il dans les flux d'investissements vers l'Afrique et comment se positionne-t-il face aux autres centres financiers de la région ?

Le Mauritius International Financial Centre se présente comme une plateforme facilitant les investissements vers l'Afrique. De son côté, DTOS entend contribuer à accélérer les investissements sécurisés vers le continent. Grâce à son vaste réseau de traités de non-double imposition et d'accords de protection des investissements (Investment Promotion and Protection Agreements), Maurice offre aux investisseurs un cadre jugé fiable et crédible.

Face à d'autres centres financiers comme Nairobi, Kigali ou Dubaï, Maurice ne s'inscrit pas dans une logique de concurrence directe, mais plutôt de complémentarité. Dubaï constitue une plateforme de levée de capitaux au Moyen-Orient, tandis que Nairobi et Kigali jouent un rôle de hubs opérationnels régionaux. Maurice se positionne ainsi comme une juridiction de référence pour la structuration des holdings, la gestion de fonds et la gouvernance transfrontalière.

Dans quelle mesure les exigences en matière de gouvernance, de transparence financière et de conformité conditionnent-elles l'accès des entreprises africaines aux capitaux internationaux, entre autres pour les porteurs de projets qui disposent de moyens limités ?

La gouvernance est un préalable à toute opération financière. Les exigences en matière de conformité sont désormais incontournables. Les investisseurs institutionnels imposent le respect de normes strictes en matière de gouvernance, d'éthique et de connaissance du client (Know Your Customer - KYC). Les centres financiers sont eux aussi soumis à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le nonrespect de ces règles peut porter atteinte à leur réputation et à leur crédibilité.

Pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes entreprises, ces exigences peuvent toutefois représenter un obstacle. Le coût des procédures et leur complexité administrative pèsent particulièrement sur les structures qui disposent de moyens limités. La conformité doit néanmoins être prise en compte dès le lancement d'un projet, plutôt que considérée comme une contrainte supplémentaire.

Chez DTOS, l'accompagnement des porteurs de projets passe par l'intégration des exigences de gouvernance et de conformité dès leur structuration, afin de répondre aux critères attendus par les investisseurs.

Comment les risques de change, les incertitudes réglementaires et les restrictions éventuelles au rapatriement des capitaux pèsent-ils sur les décisions des investisseurs qui s'engagent dans plusieurs pays africains ?

Le principal risque pour un investisseur est de voir ses rendements affectés par une dépréciation monétaire ou ses capitaux immobilisés en raison de restrictions de change. Chez DTOS, nous nous appuyons sur plusieurs mécanismes pour protéger nos clients contre ces risques.

Tout d'abord, les investissements sont structurés à travers Maurice. Grâce aux accords de protection des investissements, les investisseurs bénéficient de garanties concernant le libre transfert des capitaux et des revenus, ainsi que d'un accès à l'arbitrage international en cas de litige.

Ensuite, la gestion des flux financiers s'effectue en devises fortes. Le recours à des comptes multidevises et à une trésorerie centralisée au niveau de la holding permet de limiter l'exposition aux monnaies locales.

Enfin, nous assurons une veille réglementaire de proximité. Nos équipes au Kenya et au Rwanda suivent de près l'évolution des règles fiscales et de change, ce qui permet d'anticiper les éventuelles difficultés plutôt que de les subir.

À l'horizon des prochaines années, quelles évolutions pourraient modifier les flux d'investissements vers l'Afrique, alors que les besoins de financement du continent restent importants ?

Selon moi, ces évolutions devraient notamment être portées par la finance verte et le marché du carbone. L'Afrique dispose d'un important potentiel en ressources naturelles. Dans ce contexte, la structuration d'obligations vertes (green bonds) et la valorisation des crédits carbone pourraient constituer de nouvelles sources de financement.

Le commerce intra-africain devrait aussi gagner en dynamisme grâce à l'Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine. Couvrant 55 pays, cet accord ouvre l'accès à un marché de près de 1,5 milliard de consommateurs potentiels. L'intensification des échanges commerciaux devrait ainsi nécessiter des structures de financement adaptées à l'échelle du continent.

Une autre évolution pourrait venir d'une mobilisation accrue des capitaux africains. Les fonds de pension et les compagnies d'assurance du continent gèrent des actifs considérables, qui restent encore peu investis en Afrique. Une allocation plus importante de ces ressources aux marchés africains pourrait changer la donne.

La blended finance devrait, elle, gagner en importance. En associant des capitaux publics, concessionnels et privés, ce mécanisme permet de réduire les risques liés aux projets et d'attirer des investisseurs qui ne s'y engageraient pas seuls.

Enfin, les flux de capitaux en provenance du Golfe et d'Asie devraient prendre davantage de place dans le financement du continent. Dans ce contexte, Maurice et Dubaï, où DTOS est implanté, pourraient servir de plateformes pour orienter ces investissements vers les marchés africains.