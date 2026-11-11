Ile Maurice: Brandy Perrine - «Les années qui viennent seront cruciales pour ma carrière»

interview

«Iron girl» du para-athlétisme mauricien, Brandy Perrine lance un appel à la solidarité des citoyens et des entreprises sur la plateforme Small Step Matters pour réaliser son grand rêve : remplacer son fauteuil de compétition en vue des Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028. Focus sur une battante qui mérite un coup de pouce.

Comment avez-vous commencé le sport ?

En 2013, j'ai rencontré Véronique Marisson à une fête paroissiale. Dirigeante d'un club handisport, elle m'a alors proposé d'essayer. J'ai débuté avec le tennis fauteuil, puis, lors d'événements, j'ai découvert le basket fauteuil et l'athlétisme. J'ai eu le déclic en observant les sportifs sur la piste. J'étais attirée par la vitesse !

Depuis 12 ans, je pratique la course en fauteuil. J'aime le challenge que représente ce sport individuel. Mes distances de prédilection sont le 100 m et le 400 m. Tous les quatre ans, l'opportunité est également donnée aux paraathlètes de participer au 1 500 m lors des Jeux des îles de l'océan Indien. Alors, je m'entraîne également pour cette course.

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Les longues distances nécessitent plus d'endurance. Quelles en sont les qualités requises ?

De l'endurance et surtout de la stratégie ! C'est technique, car le départ du 800 m et du 1 500 m est donné dans des couloirs et il faut, par la suite, savoir comment se placer, comment sortir de son couloir sans percuter et risquer de blesser d'autres concurrentes.

Vous avez déjà chuté lors de cette épreuve ?

Oui, c'était aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021. Heureusement, je n'ai pas eu de blessures graves, mais des douleurs, notamment à la poitrine. J'ai poursuivi les épreuves suivantes malgré tout, le 100 m et le 400 m. Mais les performances n'étaient pas là du tout. Mon fauteuil était abîmé : axe, roues... Et ce n'est que deux ou trois ans plus tard, lors d'une compétition internationale, qu'un coach m'a donné des conseils sur la manière de stabiliser mon fauteuil en changeant une pièce et en réglant mieux le degré des roues. Un grand soulagement !

Entre-temps, j'avais participé aux Championnats du monde de Kobe en 2024 et j'avais échoué au pied du podium. Avec le recul, je me dis que j'avais vraiment été désavantagée à cause de mon équipement. Pour décrocher des titres et des médailles, l'athlète et son fauteuil ne doivent faire qu'un ! C'est primordial !

D'où votre volonté aujourd'hui d'avoir accès à un meilleur équipement ? Avec quelles ambitions ?

Oui, depuis mon premier fauteuil de compétition, la technologie a vraiment changé. Pour les concurrentes qui sont équipées de fauteuils en carbone plus aérodynamiques, le niveau est vraiment au-dessus. Mon matériel est vraiment un frein qui m'empêche d'avancer aujourd'hui. Physiquement, je suis prête à 90 % pour concourir au niveau international, mais c'est mon équipement qui me retient à l'arrière. C'est frustrant.

Pourquoi est-il déterminant de changer de fauteuil prochainement ? Je dirais que j'ai les Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028 en ligne de mire. Et j'aspire à participer aux Championnats du monde tous les deux ans. C'est un fait connu que le pic dans la carrière d'un para-athlète intervient plus tard que chez les valides. Actuellement, dans le top 3, les concurrentes ont entre 30 et 38 ans. J'ai aujourd'hui 28 ans. Alors, les années qui viennent seront cruciales pour ma carrière, en particulier les prochains Championnats du monde et les prochains Jeux paralympiques, sous réserve que je puisse m'équiper d'un nouveau fauteuil et que mon physique suive.

Alors, comment sera cet équipement tant espéré ?

En un mot, il sera personnalisé ! Parfaitement adapté à ma morphologie ! Une série de mesures sera prise très prochainement et je me déplacerai en Angleterre quand il sera prêt pour finaliser les ajustements. Ma posture est différente de celle des autres concurrentes en raison de mon handicap. Alors, quand je roule, je dois fournir beaucoup plus d'efforts, car mes jambes sont placées devant. Pas repliées sous le haut de mon corps, comme celles d'autres para-athlètes. Cela nécessite donc davantage d'ajustements. À Maurice, il n'y a pas de technicien pour me guider lors de la prise des mesures. En revanche, cela est inclus dans le service en Angleterre pour l'ajustement final.

Un rêve qui pourrait se concrétiser selon quelle échéance ?

La levée de fonds mise en oeuvre sur www.smallstepmatters.org prendra cinq mois maximum, puis la fabrication de l'équipement environ neuf mois. Je place beaucoup d'espoir dans cet équipement. Alors, je dois faire preuve d'un peu de patience. Ensuite, il y aura la phase de «rodage» pour me permettre d'être à l'aise. Mon objectif, c'est Los Angeles, en 2028.

Un dernier message ?

Je remercie par avance toutes les personnes et toutes les entreprises qui seront touchées par mon histoire et mon ambition de mener ma carrière sportive le plus loin possible.

Une histoire qui a touché l'équipe de Small Step Matters

Née le 8 septembre 1998, à l'hôpital Victoria, Candos, avec une malformation aux deux jambes, Brandy Perrine n'aura pas assez de force dans ses pieds pour se mettre debout comme les autres enfants. En 2002, elle est opérée à Maurice, puis déclarée inopérable sur le territoire national. Grâce à l'association SACIM, Brandy passe dix mois hospitalisée à Bangalore, en Inde, pour subir de multiples interventions chirurgicales. Enfant battante, Brandy obtient son Certificate of Primary Education (CPE) en 2009 après une scolarité à l'école primaire Aimé Césaire, mais, malheureusement, elle n'obtient pas d'admission au collège, faute d'établissement accessible en fauteuil roulant. Trois années plus tard, elle doit repasser le CPE et entre au St Andrew's College.

L'histoire de Brandy est l'illustration d'un système d'éducation à deux vitesses. Mais aujourd'hui, sur la piste, rien ne pourra freiner l'ascension de Brandy Perrine si le public et les entreprises se mobilisent pour l'aider à acquérir un équipement de compétition. Ainsi, la sprinteuse pourra livrer l'ensemble de son potentiel dans les compétitions internationales. Ansam nou kapav! Comme Noemi Alphonse, Brandy Perrine est en passe de devenir un modèle pour les élèves des écoles spécialisées.

Comment soutenir Brandy dans la réalisation de son rêve paralympique ?

Plateforme nationale de financement participatif, unique, car réservée aux projets à but non lucratif, Small Step Matters permet aux citoyens et aux entreprises de contribuer ensemble à des projets concrets, notamment dans le domaine de l'inclusion et du handisport.

Plusieurs modalités permettent de participer à cet élan solidaire en faveur de Brandy Perrine, lancé par Small Step Matters :

· Par Juice, en sélectionnant Small Step Matters dans Pay a Merchant. Référence : Brandy.

· Par virement bancaire : numéro de compte MCB - Small Step Matters : 000444289887. Référence : Brandy.

Pour les contribuables individuels, à noter que toute donation électronique jusqu'à un montant de Rs 100 000 à une institution charitable reconnue par la MRA (comme Small Step Matters) sera déductible de la taxe.