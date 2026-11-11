Ile Maurice: Rencontre des «Kams» de Michel autour des mots

Seize mois après avoir été frappé par un AVC qui voulait l'empêcher de laisser libre cours à sa plume comme autrefois, Michel Ducasse continue de nous bercer avec sa poésie qui ne cesse de voyager. C'était le samedi 7 novembre, à Moka, où ses mots ont retrouvé leur voix à travers une promenade poétique réalisée par sa moitié, Delphine Ahnee, et leur amie, Nelly Yiptong. Un projet empreint d'amour, d'amitié et de solidarité.

Inspiré par des inscriptions poétiques découvertes dans les rues de Saint-Pierre, à La Réunion, ainsi est né le projet «Promenade poétique au fil des mots de Michel Ducasse», proposé à la Moka Smart City et Eclosia, avec le soutien de Bann Kam Michel Ducasse. La promenade est un lieu où la poésie se fond dans la nature. Entre Telfair et Helvétia, des panneaux dévoilent désormais ses poèmes en Kreol Morisien et en français. La découverte s'est poursuivie au restaurant Hybrid autour d'un thé et la lecture des poèmes.

Michel Ducasse y a retrouvé So Bann Kam! Cassam Uteem, David Constantin, Daniella Bastien, Patrice Offman, Ravi et Diya Jetshan et d'autres proches étaient présents. Chacun a prêté sa voix à ses textes après avoir eu la joie d'entendre Michel leur dire quelques mots précieux. Les artistes Blandine Tron, Taz Virahsawmy et Tofer Amurat ont pour leur part chanté quelques standards traduits par Michel. Un moment de partage où l'émotion se mêlait aux sourires.

«Bann Kam Michel Ducasse» présents à ses côtés pour dire que sa poésie est plus forte que la maladie.

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Cassam Uteem lisant «Lor difil» aux côtés de Catherine Merven, Keyra Jhuboo, Edward Sardes, Joël Toussaint, Daniella Bastien, Sébastien Rousset et Ravi Jetshan.

Moment fort entre Delphine Ahnee et Michel Ducasse lors de la lecture d'un poème en choeur avec tous ceux présents.

Mathis Ducasse, le neveu du poète, lors de la lecture de «Sur ton île».