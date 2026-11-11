Afrique: La BAD prône une nouvelle architecture du financement du développement

analyse

La coopération internationale au développement -- c'est-à-dire le soutien financier et technique extérieur visant à améliorer la situation économique et sociale des pays à faible revenu -- évolue rapidement partout dans le monde. Nulle part ailleurs cette évolution n'est aussi rapide qu'en Afrique.

La réduction de l'aide, les chocs naturels et liés aux conflits, l'instabilité géopolitique, la forte croissance de la population jeune et le niveau élevé de la dette extérieure obligent les dirigeants africains à trouver de nouvelles voies de développement.

Au coeur de ce nouveau programme figure la volonté de réduire la dépendance à l'égard des financements extérieurs au développement. L'Afrique dispose de ses propres ressources : plus de 1 000 milliards de dollars américains d'actifs des fonds de pension à l'échelle du continent, comme l'a souligné un récent rapport de la Banque africaine de développement (BAD). Une grande partie de ces actifs est investie en dehors de la région.

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S'appuyer davantage sur les ressources propres de l'Afrique n'est pas une solution miracle aux nombreux défis de développement de la région. Mais cela peut réduire la dépendance vis-à-vis d'un financement extérieur instable (et libellé en devises fortes). Et, ce qui est peut-être plus important encore, cela montre que les pays africains souhaitent construire un nouveau type de modèle de croissance qui soit véritablement «approprié par les pays eux-mêmes».

La principale banque multilatérale de développement de la région, la Banque africaine de développement, a joué un rôle central dans la promotion de ce programme sous la direction de son président, Sidi Ould Tah, qui a pris ses fonctions en 2025. Grâce à son expérience de plusieurs décennies, à sa composition mêlant des gouvernements africains et des bailleurs de fonds extérieurs, ainsi qu'à son engagement actif sur l'ensemble du continent, la BAD est en mesure de jouer un rôle clé dans un paysage du développement en pleine mutation.

Mobiliser les ressources financières locales

L'une des initiatives de Sidi Ould Tah vise à mobiliser des ressources financières provenant de toute l'Afrique. Cela inclut la nouvelle architecture financière africaine pour le développement, qui a reçu le soutien du sommet de l'Union africaine en février 2026, ainsi que le sommet « Africa Forward » à Nairobi en mai. La banque a adopté cette architecture plus tard dans le même mois.

Cette initiative a pour ambition de mettre en place un :

cadre commun à l'échelle du continent pour réorganiser la manière dont les capitaux et les risques sont mobilisés, structurés et déployés au sein de l'écosystème financier africain -- fondé sur les principes de subsidiarité, de complémentarité, de coordination et de transformation des risques.

Tout cela semble très bien. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? S'agit-il simplement d'une nouvelle déclaration vague de bonnes intentions qui se heurtera rapidement aux problèmes structurels qui entravent depuis longtemps la capacité de l'Afrique à financer son propre développement ?

Les premiers signes sont encourageants. La Banque africaine de développement lance plusieurs nouvelles initiatives concrètes visant à renforcer d'autres institutions africaines de financement du développement. Il s'agit là d'une première étape logique vers des efforts plus ambitieux visant à mieux articuler le système financier régional dans son ensemble.

Passer à la vitesse supérieure

L'Afrique subsaharienne dispose depuis les années 1970 d'un ensemble diversifié d'institutions multilatérales de financement du développement. La Banque africaine de développement était actionnaire de plusieurs d'entre elles et leur accordait des lignes de crédit destinées au rétrocédage.

Pendant la majeure partie de leur histoire, ces institutions ont eu une taille relativement modeste. Néanmoins, plusieurs d'entre elles ont connu une croissance rapide ces dernières années. Il s'agit notamment de la Société financière africaine, de la Banque ouest-africaine de développement, de l'Agence africaine d'assurance du commerce, de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et de la Banque pour le commerce et le développement.

La Banque africaine de développement renforce son engagement auprès de ces institutions. Ses objectifs sont les suivants : accélérer leur croissance ; renforcer leur capacité à mobiliser des capitaux nationaux ; et encourager une plus grande collaboration.

La banque a déjà mis en place de nouveaux investissements financiers et conclu des accords opérationnels avec plusieurs d'entre elles. Il s'agit notamment :

d'un accord avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale visant à fournir un soutien technique, des lignes de crédit à des taux inférieurs à ceux du marché et un soutien pour renforcer sa base de capital.

de la prise de participation au capital de la Banque de la Cedeao pour l'investissement et le développement, ainsi que de l'approbation d'une ligne de crédit de 70 millions de dollars américains en faveur de cette banque. Cette décision a rapidement été suivie, en août, d'un relèvement d'un cran de la notation des obligations par Moody's, ce qui démontre la valeur du soutien apporté par la Banque africaine de développement, notée AAA.

du renforcement de l'Agence africaine d'assurance du commerce afin qu'elle devienne un prestataire panafricain d'assurance et de garantie d'une envergure significative. La Banque africaine de développement a augmenté sa participation au capital de l'agence à 14 % du total (contre 3 % en 2025). Elle a également joué un rôle en encourageant l'Allemagne et la France à devenir actionnaires.

L'objectif est que l'agence contribue à réduire les risques liés aux investissements africains pour les investisseurs institutionnels nationaux et étrangers, tels que les fonds de retraite et les fonds souverains.

Une nouvelle réflexion sur les prochaines étapes

La prochaine étape consiste à déployer un nouveau programme visant à investir dans des instruments de capital hybride émis par des institutions multilatérales de financement du développement et, éventuellement, par certaines banques nationales de développement de la région.

Le capital hybride s'apparente à une obligation classique, mais présente des caractéristiques qui lui permettent d'être considéré comme des fonds propres par les institutions de financement du développement et les agences de notation.

Le capital hybride présente plusieurs avantages :

il est moins risqué que les fonds propres classiques

il génère un flux de revenus fiable

il n'a aucune incidence sur la gouvernance, puisqu'il ne confère aucun droit de vote

les institutions disposent d'une marge de manoeuvre importante pour en étendre l'utilisation, car il s'agit d'un instrument nouveau.

Le programme hybride démarrera d'ici fin 2026 et ciblera plusieurs institutions régionales de financement du développement.

Une autre initiative venant soutenir le programme de Tah consiste à mettre en place une plateforme de titrisation interinstitutionnelle avec la Banque de développement de l'Afrique australe. La titrisation -- qui consiste à transformer des actifs illiquides, tels que des prêts, en titres négociables -- peut permettre aux banques multilatérales de développement d'octroyer des prêts, puis de les retirer de leur bilan pour les céder à des investisseurs intéressés, libérant ainsi des capacités pour de nouveaux prêts. Cela pourrait :

aider les banques de développement à réinvestir plus rapidement le capital-risque dans de nouveaux projets:

rendre les opérations plus attractives pour les investisseurs;

réduire potentiellement les coûts.

Renforcer les institutions multilatérales africaines

Le principal avantage du modèle des institutions de financement du développement réside dans sa durabilité. Une institution bien gérée et dotée de capitaux suffisants peut canaliser les investissements commerciaux vers le développement sans avoir besoin d'injections budgétaires régulières de la part des gouvernements membres.

On espère que d'autres grandes institutions multilatérales de développement se joindront à la Banque africaine de développement en prenant des participations et en investissant dans des institutions hybrides de financement du développement.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement serait une candidate idéale : elle commence tout juste à s'implanter en Afrique subsaharienne. Établir des partenariats étroits et systématiques avec les institutions africaines de financement du développement, plutôt que de privilégier ses propres opérations, renforcerait son approche stratégique dans la région.

L'exemple de la Banque de développement de l'Amérique latine montre ce qui est possible. Fondée en 1970, cette institution était à ses débuts une banque multilatérale de développement de taille très modeste, qui dépendait du soutien des agences d'aide. Elle bénéficie aujourd'hui d'une notation AA+, émet des obligations dans 23 devises et accorde, la plupart des années, davantage de prêts dans ses pays d'intervention que la Banque mondiale ou la Banque interaméricaine de développement.

Il en va de même pour les institutions africaines de financement du développement.

Une version complète de cet article, intitulée La BAD et la nouvelle architecture financière africaine, a été publiée pour la première fois par ODI Global.

Chris Humphrey, Senior Research Associate Development and Public Finance, ODI Global