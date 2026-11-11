Ouganda: Le compte X du chef des armées, Muhoozi Kainerugaba, à nouveau désactivé

Le compte du général Muhoozi Kainerugaba, chef de l'armée, est inaccessible depuis le mardi 10 novembre. La veille, celui qui est le fils du président, connu pour ses diatribes qui font régulièrement polémique, s'en était pris à la vice-présidente Jessica Alupo, lui demandant de préparer son départ.

« Ce compte n'existe pas. » C'est le message qui s'affiche depuis mardi sur la page X de Muhoozi Kainerugaba, qui compte près d'un 1,4 million d'abonnés. Impossible, pour l'heure, de savoir si le général a lui-même désactivé son compte ou s'il s'agit d'une suspension de la plateforme.

Lundi soir, le chef de l'armée affirmait que la vice-présidente Jessica Alupo serait bientôt démise de ses fonctions. Il promettait, s'il obtenait son poste, de faire fonctionner le gouvernement « selon des méthodes militaires ».

Depuis, son compte est inaccessible. Mais ses menaces, elles, restent bien réelles. « Ce n'est pas surprenant de voir son compte X disparaître puis réapparaître, nous avons déjà vu cela, observe Livingstone Sewanyana, ses menaces non plus ne sont pas nouvelles. Mais elles doivent être prises au sérieux : il a déjà menacé des responsables de l'opposition, et ces menaces ont été suivies d'effets. »

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Livingstone Sewanyana voit aussi un calcul politique derrière ces sommations. « S'il veut succéder à son père, il lui faudrait devenir vice-président, sinon, il devra attendre les prochaines élections générales de 2031 », abonde l'analyste.

En cas de vacance du pouvoir, le vice-président assure l'intérim jusqu'à une nouvelle élection mais, pour l'heure, Jessica Alupo reste en poste.

En ce qui concerne le compte X du général Muhoozi, rien ne permet, selon Livingstone Sewanyana, de voir dans son interruption un rappel à l'ordre. Muhoozi Kainerugaba avait déjà quitté le réseau social en janvier 2025, avant de revenir six jours plus tard.