Afrique: Soudan participe à une rencontre avec les délégations africaines à Wuhan

10 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Sous-secrétaire du ministère de la Santé, Dr Ali Babiker a participé lundi soir à une rencontre organisée par la gouverneure de la province chinoise du Hubei avec les chefs des délégations africaines prenant part au Forum de coopération Chine-Afrique sur l'innovation et le développement, qui se tient à Wuhan du 10 au 12 novembre.

La rencontre a réuni le vice-gouverneur de la province, plusieurs membres du gouvernement provincial, ainsi que les chefs et représentants des délégations des 22 pays africains participants.

La gouverneure du Hubei a souhaité la bienvenue aux délégations africaines et souligné l'importance de renforcer les échanges et la coopération entre la province et les pays africains, notamment dans les domaines de l'innovation, du développement et des technologies, au service du partenariat sino-africain.

Organisée dans le cadre des activités annexes du forum, cette rencontre vise à rapprocher les responsables et institutions chinois de leurs homologues africains, à élargir les perspectives de coopération concrète et à favoriser l'échange d'expériences.

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À l'issue de la rencontre, le gouvernement provincial a offert un dîner officiel de bienvenue aux délégations participantes, afin de consolider les liens et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l'innovation et du développement.

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