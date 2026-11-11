Algérie: Kamel Daoud condamné à 5 ans de prison dans l'affaire liée à son roman «Houris»

Cinq ans de prison pour Kamel Daoud. Mardi, le tribunal d'Oran a condamné l'écrivain franco-algérien pour atteinte à la vie privée et divulgation du secret professionnel, notamment celui de son épouse psychiatre, elle aussi condamnée par le même tribunal. C'est justement l'une de ses patientes qui avait porté plainte en accusant le couple d'avoir utilisé son histoire personnelle pour écrire le roman Houris, récompensé en 2024 du prix Goncourt. Kamel Daoud et son épouse Aïcha Dahdouh clament tous deux leur innocence sans pour autant se soutenir l'un l'autre. Car l'affaire a précipité le couple vers une procédure de divorce.

« Un procès sans défense ni justice », déplore Kamel Daoud sur ses réseaux sociaux, en apprenant la peine de cinq ans de prison prononcée par le tribunal d'Oran en son absence. Pour l'écrivain, cela ne fait aucun doute : cette condamnation est le résultat de plusieurs « années de violentes campagnes de diffamation pour détourner l'opinion des Algériens de leurs misères ».

En somme, il s'agit avant tout du procès de la liberté d'expression, laisse entendre l'auteur franco-algérien en citant Victor Hugo.

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La justice donne donc raison à la plaignante Saâda Arbane, victime du terrorisme durant la décennie noire, qui accuse Kamel Daoud de s'être fortement inspiré de son tourment pour écrire son roman Houris, par l'intermédiaire de sa psychiatre Aïcha Dahdouh, également épouse du romancier.

Aïcha Dahdouh, également condamnée, dément catégoriquement avoir trahi le secret professionnel et la confiance de sa patiente.

Dans un entretien au site d'info français Mediapart, elle confirme « avoir noté de nombreuses similitudes » entre le roman de son mari et l'histoire de sa patiente et « l'avoir signalé à la maison d'édition » de Kamel Daoud avant la publication du livre.

Aïcha Dahdouh annonce avoir pris ses distances avec l'écrivain, avec lequel elle a engagé une procédure de divorce.