Sénégal: Forum de Paris sur la paix - Bassirou Diomaye Faye plaide pour une protection sans distinction de chaque enfant

10 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a porté ce message, mardi 10 novembre 2026, au Palais de Chaillot, à Paris, lors de la séquence de haut niveau du Sommet sur l'enfance, organisé dans le cadre du Forum de Paris sur la Paix.

Devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des responsables d'organisations internationales, le chef de l'État a insisté sur la responsabilité collective des nations dans la défense des droits de l'enfant. Placée sous le thème « De la souveraineté à la coopération », cette rencontre a été l'occasion pour lui de rappeler que les enfants, premières victimes des conflits, ne doivent faire l'objet d'aucun traitement discriminatoire.

« Les enfants ne décident pas des guerres. Ils en paient pourtant trop souvent le prix le plus lourd. Leur protection ne doit souffrir d'aucune distinction, d'aucun traitement sélectif et d'aucune instrumentalisation », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

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Le président de la République a également mis en avant les efforts du Sénégal en matière de protection de l'enfance. Il a notamment évoqué les investissements consentis dans la santé infantile, la nutrition et l'éducation, ainsi que la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de protection de l'enfant. Celle-ci repose sur un dispositif intégré de prévention et de prise en charge, avec une place importante accordée aux familles dans l'éducation et l'épanouissement des enfants.

Au-delà des engagements nationaux, le chef de l'État a appelé à une mobilisation plus importante de la communauté internationale. Il a notamment plaidé pour un renforcement des ressources et une meilleure coordination des initiatives afin de garantir à chaque enfant le droit de vivre, de grandir dans la dignité, d'accéder à l'éducation et de préparer son avenir.

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