Madagascar: Affaire Qnet infinity - Quatre nouvelles arrestations à Mahajanga

Nouveau rebondissement dans l'affaire Qnet à Mahajanga. Après l'arrestation d'un jeune homme à Ambalavola le 30 octobre, quatre autres hommes ont été interpellés dimanche dernier à Tsaramandroso Ambony, puis placés sous mandat de dépôt.

Ces interpellations font suite à une plainte pour escroquerie déposée par sept personnes auprès de la section de recherches criminelles de la gendarmerie nationale à Mahajanga. Chacune affirme avoir versé 3 250 000 ariary. Toutes sont originaires de la région du Vakinankaratra, comme les précédents plaignants.

L'un des plaignants raconte qu'on leur avait promis un emploi rémunéré jusqu'à 1 200 000 ariary par mois. Pour y accéder, ils devaient verser de l'argent et convaincre des proches de rejoindre le réseau. « Nous avons été menacés quand on a exigé le remboursement de notre argent », témoigne-t-il. Selon son récit, plus de trois mois après avoir versé chacun 3 250 000 ariary, ils n'avaient toujours rien reçu.

Depuis le début de l'affaire à Mahajanga, seize personnes ont été placées en garde à vue. Les premières arrestations remontent au 11 août. D'autres ont suivi le 1er septembre, puis les 4 et 30 octobre.

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Selon les éléments de l'enquête, les personnes visées étaient attirées par des promesses d'emploi, de salaires élevés et de débouchés à l'étranger. On leur demandait ensuite de verser de l'argent à l'avance et de recruter de nouveaux membres. Ce mode de recrutement s'apparenterait à un système pyramidal.