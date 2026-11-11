Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Géorgie, 32e journée, 1re division

La lente agonie de Dila Gori continue avec sa défaite à domicile face au Dinamo Tbilissi (0-2). Titulaire, Romaric Etou a été remplacé à la 64e à 0-2.

A quatre journées de la fin, le vice-champion est 6e à 18 points du podium et 9, seulement, de la zone de relégation.

Israël, 10e journée, 1re division

L'Hapoël Tel Aviv prend les trois points à Beer Sheva (1-0). Avec Fernand Mayembo titulaire et capitaine.

L'Hapoël est désormais premier avec huit victoires, une défaite et un nul.

Portugal, 10e journée, 2e division

Torreense s'incline à domicile face à Leiria (2-3). Sans Jérémy Mounsesse, absent du groupe.

Ukraine, 12e journée, 1re division

Le Dinamo Kiev rapporte un point de son déplacement chez le Shakhtar (0-0). Remplaçant, Pierre Mounguengue est entré à la 71e. La quatrième apparition, pour 95 minutes de jeu, de l'ancien Parisien en championnat ukrainien.