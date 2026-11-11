Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

11 Novembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Géorgie, 32e journée, 1re division

La lente agonie de Dila Gori continue avec sa défaite à domicile face au Dinamo Tbilissi (0-2). Titulaire, Romaric Etou a été remplacé à la 64e à 0-2.

A quatre journées de la fin, le vice-champion est 6e à 18 points du podium et 9, seulement, de la zone de relégation.

Israël, 10e journée, 1re division

L'Hapoël Tel Aviv prend les trois points à Beer Sheva (1-0). Avec Fernand Mayembo titulaire et capitaine.

L'Hapoël est désormais premier avec huit victoires, une défaite et un nul.

Portugal, 10e journée, 2e division

Torreense s'incline à domicile face à Leiria (2-3). Sans Jérémy Mounsesse, absent du groupe.

Ukraine, 12e journée, 1re division

Le Dinamo Kiev rapporte un point de son déplacement chez le Shakhtar (0-0). Remplaçant, Pierre Mounguengue est entré à la 71e. La quatrième apparition, pour 95 minutes de jeu, de l'ancien Parisien en championnat ukrainien.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.