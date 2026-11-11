Tunisie: Taxis motos - Des hors-la-loi sur la route !

Face au calvaire quotidien que cause le transport public en commun, dont les services précaires sont loin d'être destinés à des humains, un phénomène roulant plus pénible et encore moins sécurisé a pris place sur nos routes, sans foi ni loi : les taxis motos.

Ces véhicules à deux roues, dont le trafic s'intensifie sur le Grand Tunis, continuent à défigurer le paysage routier et peser sur la circulation des passagers. Non autorisés à transporter, sans aucune garantie de sécurité, ils ne l'entendent pas de cette oreille. Pire, leur activité prospère dans l'informel, échappant à un contrôle policier quasiment absent.

Sans casques ni papiers !

Faisant de Lafayette, à Tunis, leur point de départ et d'arrivée, ces jeunes taxis motos occupent les trottoirs et investissent l'espace public, s'autoproclamant derniers recours pour celles et ceux, retardataires, contraints de regagner leur travail à l'heure. D'autant plus qu'ils s'approprient le droit de circuler, sans casques ni papiers, au risque de s'écrouler sous un chômage persistant. Car, pour eux, une telle activité pourrait les aider à subvenir, un tant soit peu, à leurs besoins.

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Et chaque jour, on assiste à des scènes folkloriques, des comportements à risque et des disputes qui interpellent usagers et passagers. Une horde de motocyclistes se remet en position d'attente et saute sur l'occasion pour chasser de nouveaux clients. Ces derniers témoignent être, parfois, pris au dépourvu par des taxis motos insistants qui les impliquent dans des négociations de transport inutiles. Cela se reproduit pas mal de fois dans la journée.

Cependant, l'on ne peut pas continuer à rouler ainsi dans l'anarchie et l'insécurité pour gagner de l'argent. Fourni, à titre onéreux, un tel mode de transport non autorisé et loin d'être conforme aux moindres règles du code de la route peut exposer ces chauffards à des poursuites judiciaires. Surtout que ces taxis motos ont toujours été pointés du doigt, jugés être le premier facteur d'accidents mortels : circuler à contresens, procéder à des dépassements interdits, non respect des signalisations routières, ils font tout pour être en avance. Et parfois, cette course contre la montre leur coûte la vie et celle d'autrui.

Une question de civisme

Selon des statistiques sécuritaires, seulement à peine 20 mille motocycles, sur près de deux millions circulant en Tunisie, sont déjà immatriculés. Une situation explosive qui nous laisse encore pantois, face à la montée exponentielle de ce phénomène. Ces deux-roues poussent comme des champignons, au su et au vu de tout le monde. Sauf que la chambre des taxis individuels relevant de l'Utica avait, maintes fois, dit son Niet à ce service de transport à moto et face à l'émergence des plateformes informelles non régulées. Elle estime que cette intrusion entre dans un cadre illégal qui instaure la concurrence déloyale.

Taxi moto, un danger roulant, à n'en point douter ! Comment peut-il circuler, loin du regard avisé des agents de sécurité ? Une question de civisme et de comportement routier que l'on doit adopter, à même de se conformer aux règles de sécurité.

Sous nos cieux, le bilan est lourd : Plus d'accidents, plus de décès et de blessés. Et là, réduire de 50 % le nombre de décès à l'horizon 2034, c'est, avant tout, un enjeu de sécurité conditionné par la volonté de relever d'autres défis par le biais de textes de loi aussi préventifs que répressifs. Cela s'inscrit dans la stratégie nationale multisectorielle de sécurité routière 2025- 2034, fondée sur des axes stratégiques : des infrastructures routières de bonne facture, l'application avec fermeté et rigueur des lois en vigueur, le renforcement des dispositifs de contrôle intelligent et la protection des usagers de la route.