Afrique: UNAF U17 - Le pays s'incline face à l'Égypte, l'Algérie prend le dessus sur le Maroc

Le tournoi qualificatif à la CAN U17 a démarré avec deux affiches entre sélections maghrébines.

La Tunisie a manqué son entrée en lice en s'inclinant face à l'Égypte (1-2). Battus d'entrée, les jeunes Aigles de Carthage devront rapidement réagir pour relancer leur parcours et préserver leurs chances de qualification.

Dans l'autre rencontre, l'Algérie a signé des débuts réussis en venant à bout du Maroc sur la plus petite des marges (1-0). Un succès précieux pour les jeunes Fennecs, qui empochent leurs premiers points.

Après cette première journée, la pression est déjà de mise pour la Tunisie, appelée à rectifier le tir dès sa prochaine rencontre pour se relancer dans la course à la qualification, tandis que l'Algérie tentera de confirmer son bon départ.