Tunisie: Pourquoi - Attention aux faux contrats de travail à l'étranger

10 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Nizar Hajbi

Des promesses d'embauche fictives à l'étranger diffusées sur les plateformes des réseaux sociaux attirent les candidats à travers des annonces publicitaires mensongères. Rappelons que seules les institutions officielles de l'État sont habilitées à encadrer le recrutement à l'international. Car ces services s'avèrent totalement dépourvus de toute base juridique valable.

Face à ce phénomène qui exploite la détresse des jeunes et des demandeurs d'emploi en quête d'un avenir meilleur, les autorités compétentes doivent intensifier les contrôles de terrain et démanteler ces structures clandestines.

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