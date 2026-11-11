Tunisie: Pourquoi - Attention aux faux contrats de travail à l'étranger

Des promesses d'embauche fictives à l'étranger diffusées sur les plateformes des réseaux sociaux attirent les candidats à travers des annonces publicitaires mensongères. Rappelons que seules les institutions officielles de l'État sont habilitées à encadrer le recrutement à l'international. Car ces services s'avèrent totalement dépourvus de toute base juridique valable.

Face à ce phénomène qui exploite la détresse des jeunes et des demandeurs d'emploi en quête d'un avenir meilleur, les autorités compétentes doivent intensifier les contrôles de terrain et démanteler ces structures clandestines.