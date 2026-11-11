Tunisie: OMS 2027 - Le pays rédigerait la déclaration arabe commune

La Tunisie aurait été chargée de rédiger le projet de déclaration commune des pays arabes pour la 80e Assemblée mondiale de la Santé, selon le compte rendu de la participation tunisienne. Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a pris part mardi 10 novembre 2026, au Caire, à la 65e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé. L'Assemblée est prévue du 23 au 30 mai 2027 à Genève, selon le calendrier de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Réuni sous la présidence du ministre égyptien de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, le Conseil a examiné 17 points portant sur la sécurité sanitaire et le renforcement des systèmes de santé. Il a adopté une stratégie pour mobiliser l'expertise des professionnels de santé arabes établis à l'étranger sur la période 2026-2030. Il a également retenu pour la Journée arabe de la santé 2027 le thème « La santé à l'ère de l'innovation et de l'intelligence artificielle ».

Le Conseil a approuvé la poursuite de l'aide sanitaire et humanitaire à la Palestine, au Soudan et au Yémen. Selon le compte rendu tunisien, la délégation a réaffirmé son soutien au peuple palestinien, conformément aux orientations du président de la République, Kais Saied.

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En marge de la session, Mustapha Ferjani s'est entretenu avec son homologue égyptien. Le compte rendu tunisien fait également état de rencontres avec ses homologues palestinien, soudanais et libyen, ainsi que d'une séance de travail avec Adel El-Adawy, président du bureau exécutif du Conseil arabe des spécialités médicales. Les échanges ont notamment porté sur la formation médicale, la santé numérique, l'industrie pharmaceutique, le partage d'expertise et la réponse aux urgences sanitaires.