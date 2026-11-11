Tunisie: Club Africain - 790 000 dinars de litiges, une lourde facture pour la direction

Le Club Africain fait face à une nouvelle pression financière. La Commission des litiges a prononcé des décisions condamnant le club de Bab Jedid à verser un montant global de 790 000 dinars à trois anciens joueurs.

Dans le détail, la somme de 330 000 dinars est destinée à Ali Amri, dont le jugement est définitif. Moez Hassen doit, quant à lui, percevoir 240 000 dinars, tandis que le montant dû à Ahmed Khalil s'élève à 220 000 dinars.

Ces décisions représentent un nouveau dossier à gérer pour la direction clubiste, qui devra le régulariser afin d'éviter d'éventuelles sanctions, notamment en matière de recrutement.

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