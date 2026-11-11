Tunisie: Sicile - Le coût des voyages et les titres de séjour au coeur des préoccupations de la diaspora tunisienne

La communauté tunisienne établie dans la province italienne de Raguse a bénéficié, dimanche dernier, d'une journée de services consulaires mobiles organisée par le consulat de Tunisie à Palerme, dans la ville de Comiso. Cette initiative a été accompagnée d'une rencontre interactive avec les membres de la communauté afin de recueillir leurs préoccupations et de faciliter leurs démarches administratives.

La rencontre a été présidée par le consul de Tunisie à Palerme, Mohamed Ali Mahjoub, en présence de la maire de Comiso, du responsable de la police administrative et de l'immigration de la région, ainsi que du directeur de l'antenne régionale de l'Institut National Italien de la Sécurité Sociale (INPS) à Raguse. Des représentants des autorités locales, des membres de la communauté tunisienne, des acteurs de la société civile et des responsables d'associations tunisiennes en Italie ont également pris part à cette réunion, selon une publication diffusée mardi sur la plateforme d'information du ministère des Affaires étrangères.

À cette occasion, le consul a rappelé l'attention accordée à la communauté tunisienne à l'étranger par le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger. Il a réaffirmé la volonté des services consulaires de répondre aux demandes des ressortissants, de les accompagner dans leurs démarches et d'intervenir auprès des autorités italiennes locales et régionales pour défendre leurs droits et leurs intérêts.

Il a également salué la bonne réputation de la communauté tunisienne en Sicile, notamment dans la province de Raguse, ainsi que sa capacité à s'intégrer dans la société d'accueil tout en préservant son identité nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le consul a, par ailleurs, souligné la qualité des relations de coopération entre le consulat et les différentes autorités italiennes de la région. Il a notamment salué les efforts déployés par les responsables locaux de Comiso pour faciliter l'intégration des Tunisiens et les aider à surmonter les difficultés administratives liées à la régularisation de leur séjour.

La réunion a permis aux membres de la communauté tunisienne d'exposer plusieurs difficultés liées à leur situation sociale et administrative. Parmi les principales préoccupations soulevées figurent la hausse du prix des billets d'avion et la proposition de créer une ligne maritime tunisienne assurant le transport de passagers entre la Tunisie et la Sicile, notamment durant la période des retours estivaux.

Les participants ont également évoqué la question de la prime familiale, les délais prolongés d'obtention des titres de séjour auprès des services italiens compétents, ainsi que les difficultés relatives à la couverture sociale dans le pays d'accueil.

Le consul tunisien et les représentants des autorités italiennes présents ont répondu aux différentes interrogations et propositions, en apportant les explications et les orientations nécessaires sur les procédures et les dispositifs disponibles pour traiter les problèmes soulevés.

Cette rencontre a ainsi constitué une occasion de renforcer le dialogue direct entre les ressortissants tunisiens et les responsables consulaires et italiens, dans le but d'améliorer leur accompagnement et de faciliter leur intégration en Sicile.