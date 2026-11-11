Tunisie/Sénégal: JOJ Dakar/Taekwondo - Yasmine Haouani médaillée d'argent

10 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisienne Yasmine Haouani (-55 kg) a remporté, mardi, la médaille d'argent des moins de 55 kg dans le cadre du tournoi féminin de taekwondo des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, à l'issue de la finale perdue face à la Sénégalaise Marie Sarr (0-2).

La jeune taekwondoïste tunisienne s'était qualifiée en finale en battant, en demi-finale, la Mexicaine Aline Herrera Martinez (2-1). En quart de finale, elle avait éliminé la Sawazilandaise Simisile Zyanda Thwala (2-0).

Il s'agit de la deuxième médaille tunisienne aux JOJ Dakar-2026, après celle en argent remportée dimanche par Katr Ennada Jaoued au lancer du disque, grâce à un jet de 49,28 m.

Pour rappel, la Tunisie prend part à ces Jeux avec une délégation de 42 athlètes engagés dans 16 disciplines sportives.

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